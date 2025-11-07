Slušaj vest

Svi članovi posade tankera „Hellas Aphrodite“, među kojima je i kapetan iz Crne Gore, oslobođeni su pošto su nekoliko sati proveli sakriveni u sigurnosnoj prostoriji – citadeli broda, dok su pirati pokušavali da preuzmu plovilo u blizini somalijske obale.

Napad se dogodio u četvrtak ujutru, kada su se pirati čamcem približili tankeru koji je plovio pod malteškom zastavom i otvorili vatru. Prema informacijama pomorske bezbednosne kompanije Ambrey, na brod je ispaljena i raketa iz bacača granata, ali nije pričinjena veća šteta, piše Portal Analitika.

Akcija oslobađanja i spasavanje posade

Kako prenosi specijalizovani pomorski portal Lloyd’s List, koji je od početka incidenta bio u kontaktu sa grčkom kompanijom Latsco Shipping – upravljačem broda, u pomoć je ubrzo upućen ratni brod iz misije EU „Eunavfor Operation Atalanta“, koja patrolira u Adenskom zalivu i Indijskom okeanu radi borbe protiv piraterije.

Fregata je stigla do mesta incidenta i, nakon procene situacije, oslobodila posadu, koja je sve vreme bila na sigurnom u citadeli. Nije bilo izveštaja o povređenima.

Iz Latsco Marine Managementa je saopšteno da su svi članovi posade „živi, zdravi i u dobrom stanju“, kao i da su tokom čitavog incidenta održavali komunikaciju sa kompanijom.

Brod prevozio benzin iz Indije ka Južnoj Africi

Tanker „Hellas Aphrodite“ prevozio je teret benzina na ruti iz Indije ka Južnoj Africi kada je došlo do „bezbednosnog incidenta“ kod obala Somalije.

Pirati su se ukrcali na brod u pokušaju da ga preuzmu, ali se posada, po standardnom bezbednosnom protokolu, povukla u utvrđenu prostoriju iz koje je mogla da kontroliše osnovne funkcije broda i da se javi nadležnim službama.

Prema navodima međunarodnih izvora, incident se završio bez otmice, iako su prvi izveštaji sugerisali da su pirati možda uzeli taoce. Lloyd’s List kasnije je demantovao te navode, navodeći da su „svi pomorci bezbedni i pod zaštitom savezničkih snaga“.