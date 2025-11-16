Slušaj vest

Etiopijaje potvrdila prvu epidemiju virusa marburg u zemlji, nakon što su uzorci sumnjivih slučajeva bili pozitivni. SZOi Afrički centar za kontrolu bolesti poslali su brzu pomoć, dok vlasti rade na suzbijanju epidemije i sprečavanju njenog širenja preko granice.

Prema navodima SZO, do sada je identifikovano devet slučajeva marburg virusa, među kojima ima i zdravstvenih radnika, a utvrđeno je da infekciju izaziva isti soj koji se ranije pojavio u drugim istočnoafričkim zemljama.

SZO i Afrički CDC pohvalili su brzu reakciju Etiopije i njene hitne javnozdravstvene mere zbog epidemije.

Virus marburg je veoma zarazan i često smrtonosan. Početni simptomi uključuju visoku temperaturu, jaku glavobolju i bolove u mišićima, a kod mnogih pacijenata u roku od nedelju dana dolazi do teškog krvarenja.

Za bolest ne postoji odobreni lek, iako su ranije korišćene eksperimentalne terapije, poput remdesivira, koji je Ruandaprimenjivala tokom prethodne epidemije.

Zdravstvene vlasti Etiopije i Južnog Sudanazajednički pokušavaju da spreče širenje bolesti preko granice, što je posebno teško zbog preopterećenih zdravstvenih sistema u regionu.

SZO je izdvojila 300.000 dolara za hitnu podršku, poslala medicinsku opremu i izolacione šatore, kao i tim za brzo reagovanje, jer rano nadoknađivanje tečnosti i podržavajući tretman mogu značajno poboljšati šanse za preživljavanje.

(Kurir.rs/Blic.rs/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSZO DIGLA UZBUNU! 9 mrtvih u novoj epidemiji virusa koji izaziva krvarenje iz očiju! Ova grupa ljudi je posebno na udaru!
grafički prikaz humanog papiloma virusa
PlanetaVIRUS JE STIGAO, PRETI NAM EPIDEMIJA! SZO održava hitan sastanak: Traže se načini lečenja
profimedia0514604063-virus.jpg
PlanetaMAJMUNSKE BOGINJE SE ŠIRE SVETOM: Posle Švedske i Pakistan, još troje zaraženo, POLA MILIJARDE DOLARA za nabavku vakcina
3034021-shutterstock2158549553-edit.jpg
Planeta(VIDEO) NIJE HIV: Ova bolest satire mlade Britance, na najvišem je nivou od 1949.
profimedia0159509761.jpg