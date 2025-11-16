Slušaj vest

Etiopijaje potvrdila prvu epidemiju virusa marburg u zemlji, nakon što su uzorci sumnjivih slučajeva bili pozitivni. SZOi Afrički centar za kontrolu bolesti poslali su brzu pomoć, dok vlasti rade na suzbijanju epidemije i sprečavanju njenog širenja preko granice.

Prema navodima SZO, do sada je identifikovano devet slučajeva marburg virusa, među kojima ima i zdravstvenih radnika, a utvrđeno je da infekciju izaziva isti soj koji se ranije pojavio u drugim istočnoafričkim zemljama.

SZO i Afrički CDC pohvalili su brzu reakciju Etiopije i njene hitne javnozdravstvene mere zbog epidemije.

Virus marburg je veoma zarazan i često smrtonosan. Početni simptomi uključuju visoku temperaturu, jaku glavobolju i bolove u mišićima, a kod mnogih pacijenata u roku od nedelju dana dolazi do teškog krvarenja.

Za bolest ne postoji odobreni lek, iako su ranije korišćene eksperimentalne terapije, poput remdesivira, koji je Ruandaprimenjivala tokom prethodne epidemije.

Zdravstvene vlasti Etiopije i Južnog Sudanazajednički pokušavaju da spreče širenje bolesti preko granice, što je posebno teško zbog preopterećenih zdravstvenih sistema u regionu.