Slušaj vest

Eni Li (24), bila je na samo nekoliko dana od udaje za ljubav svog života kada je nestala.

Nažalost, na dan kada je trebalo da se uda za ljubav svog života, pronađena je mrtva, a njeno izlomljeno telo pronađeno je osakaćeno i okrenuto naopačke u zidu.

Eni je nestala iz svoje laboratorije na Jejlu u Nju Hejvenu, Konektikat, 2009. godine, i dok je njen ubica konačno pronađen - njegovi razlozi za otmicu, ubistvo, a zatim i bacanje njenog tela na tako jeziv način nikada nisu otkriveni i ostaju misterija do danas.

Rođena u San Hozeu 1985. godine, bila je jedna od najboljih u srednjoj školi. Osvojivši čak 160.000 dolara stipendije, diplomirala je na Univerzitetu u Ročesteru u severnom delu države Njujork, sa diplomom iz biologije razvoja ćelija. Tamo se zaljubila u Džonatana Vidavskog.

Jutro kada je nestala, Eni je otišla u svoju laboratoriju, a video nadzor je zabeležio kako ulazi u zgradu u 10 časova ujutru 8. septembra. Ovo će postati njeno poslednje počivalište. Kada se nije vratila kući do večeri, jedna od njenih pet cimerki je podigla uzbunu, prema pisanju lista Hartford Kurant. Njena sveska, torbica i kreditna kartica pronađene su u zgradi.

Nažalost, mesecima ranije, Eni je napisala članak o bezbednosti na kampusu pod nazivom „Kriminal i bezbednost u Nju Hejvenu“ za časopis B Medicinskog fakulteta Jejl.

Vlasti su u početku pretpostavile da se Eni predomislila oko venčanja. Međutim, bili su zapanjeni činjenicom da video nadzor nikada nije zabeležio kako izlazi iz zgrade, za šta je bila neophodna lična karta.

Zatim su 12. septembra pronašli krvavu odeću na plafonu laboratorije na ulici Strit, a zgrada je postala mesto zločina. Njeno telo je pronađeno u 17 časova na dan venčanja, 13. septembra 2009. godine, zabijeno naopačke u zid.

Predsednik Jejla, Ričard, napisao je u obraćanju studentima:

- Moja je tragična dužnost da prijavim da je telo žene pronađeno u podrumu zgrade Amistad kasno danas popodne. Identitet žene još nije utvrđen. Službenici za sprovođenje zakona ostaju na licu mesta; ovo je aktivna istraga i nadamo se da će se brzo rešiti.

- Ubica ju je jednostavno zgnječio tamo. Bila je kao kaša - bila je toliko smrskana da je niste mogli prepoznati - rekao je neimenovani policijski izvor za Njujork post.

Kao uzrok utvrđena je smrt od „traumatskog gušenja kompresijom vrata“, kako je izvestio CBS News.

Medicinski veštak je rekao da je imala povrede vilice i ključne kosti dok je bila živa. Utvrđeno je da je bila seksualno napadnuta.

Krivac je Rej Klark, laboratorijski tehničar koji je bio poznat po tome što je bio strog prema studentima koji su laboratoriju ostavljali prljavu. Jedan izvor je rekao za ABC News da je Klark poslao imejl Eni da se žali što je za sobom ostavljala prljave kaveze za miševe.

Uzorak DNK doveo je do Klarkovog hapšenja 17. septembra. Klark se na kraju izjasnio krivim za ubistvo i dobio je kaznu od 44 godine zatvora.

Takođe se izjasnio u slučaju Alford po jednoj tački optužnice za pokušaj seksualnog napada, što znači da ne priznaje optužbu, ali priznaje da postoji dovoljno dokaza za osudu. Klark će verovatno imati skoro 70 godina u vreme puštanja na slobodu.

Rekao je za New Haven Register: