UŽIVO OČI CELOG SVETA UPRTE U ŽENEVU! Hoće li se okončati velika KLANICA na istoku Evrope? Stižu predstavnici ZAPADNIH SILA i Ukrajine! (FOTO/VIDEO)
Visoki zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, kao i savetnici za nacionalnu bezbednost Francuske, Velike Britanije i Nemačke, sastaće se danas u Ženevi kako bi razgovarali o američkom nacrtu plana za okončanje rata u Ukrajini.
Poljski premijer: "Bilo bi dobro da znamo ko je napisao plan za okončanje rata u Ukrajini"
Poljski premijer izjavio je da bi "bilo dobro da znamo" ko je zapravo autor plana od 28 tačaka za okončanje rata u Ukrajini, s obzirom na brojne kontradiktorne izveštaje o njegovom nastanku.
Plan je naširoko ocenjen kao povoljan za Rusiju, jer podržava neke od ključnih maksimalističkih zahteva Moskve.
Grupa američkih senatora saopštila je da im je Marko Rubio rekao kako taj dokument nije američki predlog i da ne odražava zvaničan stav Vašingtona.
Ova tvrdnja je, međutim, oštro osporena od strane Stejt departmenta, što dodatno povećava konfuziju oko toga ko je zapravo sastavio plan.
Zajednička izjava sa samita G20
U zajedničkoj izjavi izdatoj juče na samitu G20 u Južnoj Africi, više zapadnih saveznika Ukrajine saopštilo je da bi nacrt mirovnog predloga "ostavio Ukrajinu ranjivom na napade" ukoliko ostane neizmenjen.
U saopštenju se navodi da nacrt "sadrži važne elemente koji će biti ključni za pravedan i trajan mir", ali da je reč o "osnovi koja će zahtevati dodatni rad". Lideri su jasno poručili da "granice ne smeju biti menjane silom".
Ko je potpisao izjavu?
Dokument su potpisali lideri: Velike Britanije, Francuske, Nemačke, Italije, Španije, Holandije, Irske, Finske, Norveške, Evropske unije, kao i premijeri Kanade i Japana.
Ko je Kiril Dmitrijev?
Plan, koji podržava neke od ključnih zahteva Rusije, pojavio se nakon što je ruski izaslanik Kiril Dmitrijev navodno proveo tri dana u Majamiju sa svojim američkim kolegom Stivom Vitkofom.
Dmitrijev je bliski saveznik Vladimira Putina i direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF), jednog od najvećih ruskih državnih fondova bogatstva.
Fabricio Sadži stiže u ime Italije
Italijanski diplomatski izvori rekli su za AFP da Rim šalje svog savetnika za nacionalnu bezbednost, Fabricija Sadžija.
Džonatan Pauel na čelu britanske delegacije
Britanski premijer Kir Starmer naveo je da će njegov nacionalni savetnik za bezbednost, Džonatan Pauel, biti u Ženevi.
Na čelu ukrajinske delegacije Andrij Jermak
Na pregovorima u Ženevi prisustvovaće nacionalni savetnici za bezbednost Francuske, Velike Britanije i Nemačke, dok će ukrajinsku delegaciju predvoditi Andrij Jermak, šef kancelarije predsednika Volodimira Zelenskog, između ostalih.
Zelenski: "Moramo učiniti sve da ojačamo odbranu od zlih ruskih napada"
Pred sam sastanak u Ženevi, Volodimir Zelenski je u objavi na društvenim mrežama istakao da je Rusija tokom protekle nedelje nastavila da napada stambene zgrade, civilnu infrastrukturu i energetske objekte širom Ukrajine.
Prema njegovim rečima, tokom tog perioda Rusija je lansirala više od 1.050 dronova i skoro 1.000 kliznih bombi.
Zelenski je objavio i završetak spasilačke akcije u zapadnom gradu Ternopilju, gde je u ruskom napadu na stambene blokove poginulo 33 ljudi, među kojima je šestoro dece.
Zelenski upozorio na rizike po Ukrajinu
Uoči pregovora, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Ukrajina rizikuje da izgubi svoje dostojanstvo i slobodu ili podršku Vašingtona ukoliko bi prihvatila plan u sadašnjoj formi.
Driskol stigao u Ženevu pre početka pregovora
Sekretar američke vojske, Danijel Driskol, stigao je u Ženevu pre početka razgovora.
E3 savez na sastanku
U razgovorima će učestvovati i savetnici za nacionalnu bezbednost tzv. E3 saveza - Francuska, Velika Britanija i Nemačka - kao i predstavnici Evropske unije. Diplomatski izvori navode da Italija šalje svog zvaničnika.
Tramp dao ultimatum Zelenskom
Tramp je izjavio je da će Zelenski "morati da odobri" mirovni plan koji su predložile SAD za okončanje rata, dodajući da je već razgovarao sa ukrajinskim predstavnicima o tom predlogu.
- Mislimo da imamo način da postignemo mir. Moraće da ga odobri - poručio je on.
Evropa, Kanada i Japan zabrinuti: "Potrebno dodatno doraditi plan"
Evropski lideri, kao i Kanada i Japan, izrazili su zabrinutost zbog sadržaja predloga. Iako su pozdravili diplomatske napore SAD, ocenili su da plan "zahteva dodatni rad" pre nego što bi mogao da bude prihvatljiv Kijevu.
Glavne tačke predloga - priznanje ruskih osvajanja i ograničenja Ukrajine
Nacrt mirovnog plana obuhvata 28 odredbi, među kojima se navodi i formalno priznanje ruske kontrole nad Donjeckom, Luganskom, kao i okupiranim područjima Zaporoške i Hersonske oblasti, zauzvrat, Rusija bi pružila neke neprecizirane bezbednosne garancije; tu su ograničenja o veličini ukrajinske vojske; zabrana budućeg članstva Ukrajine u NATO-u...
Marko Rubio: Plan od 28 tačaka je plan Vašingtona, a ne Moskve!
Američki državni sekretar Marko Rubio potvrdio je da je mirovni plan od 28 tačaka koji se ove nedelje pojavio u javnosti sastavljen u Vašingtonu, te da se trenutno nudi kao okvir za tekuće pregovore o okončanju rata u Ukrajini.
U objavi na mreži Iks, nakon sastanka ministara spoljnih poslova G7 u Hamiltonu (Kanada), Rubio je naveo da je "mirovni predlog razvijen od strane SAD i da predstavlja snažan temelj za dalje pregovore."
Naglasio je da dokument uključuje elemente ruskih stavova, kao i iz prethodnih i sadašnjih pozicija Ukrajine.
Rubio na meti američkih kongresmena - "mirovni plan skrojila Rusija"
Prema rečima republikanskog senatora Majka Raundsa, Rubio je senatorima rekao da je mirovni plan od 28 tačaka koji su sastavili američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof i njegov ruski kolega Kiril Dmitrijev zapravo ruski plan koji su SAD pristale da proslede Ukrajini.
- Sekretar Rubio nas je pozvao telefonom danas popodne. Mislim da nam je jasno stavio do znanja da smo primaoci predloga koji je dostavljen jednom od naših predstavnika. To nije naša preporuka, to nije naš mirovni plan. To je predlog koji je primljen. Kao posrednik, napravili smo aranžmane da ga podelimo. I nismo ga objavili. Ovo je bio predlog koji je primila osoba koja je identifikovana i za koju se veruje da predstavlja Rusiju. Dat je Vitkofu - rekao je senator Majk Raunds.