Slušaj vest

Osuđeni prevarant sa kriptovalutama i njegova žena gledali su jedno drugo kako ih muče do smrti nakon što otmičari nisu uspeli da pristupe njihovom bogatstvu od 430 miliona evra, saopštili su ruski istražitelji.

Roman Novak i njegova supruga Ana nestali su 2. oktobra nakon što su namamljeni u područje Hate, oko 120 kilometara od Dubaija, od strane kriminalaca koji su se pretvarali da su potencijalni investitori.

Njihovi mobilni telefoni su poslednji put locirani u blizini planina Hadžar na granici sa Omanom, gde je policija kasnije otkrila posmrtne ostatke para tokom velike pretrage na peščanom pojasu.

Ruski mediji su otkrili nove detalje o tome šta se dogodilo nakon što je par otet, navodeći da su mučeni jedan pred drugim dok su njihovi otmičari pokušavali da im na silu uzmu pristup kriptovalutnim novčanicima, prenosi Daily mail.

Ti izveštaji kažu da su, kada su kodovi proizvedeni, novčanici bili prazni. Ubice su zatim spakovale tela u teške polietilenske kese i koristile industrijske rastvarače kako bi ubrzale razlaganje i uništile tragove DNK.

Istraga je započela nakon što su rođaci obavestili policiju u Dubaiju da je par nestao i da veruju da su oteti.

Roman, koji je 2020. godine osuđen na šest godina zatvora u Rusiji zbog velike prevare, preselio se u UAE nakon što mu je odobren uslovni otpust.

Tamo je pokrenuo kripto aplikaciju pod nazivom Fintopio, za koju je navodno privukao 430 miliona evra investicija pre nego što je optužen za prevaru. Veruje se da su otmičari verovali da će tu sumu uzeti od njega.

- Istraga je utvrdila da su ubice imale saučesnike koji su pomogli u organizovanju otmice. Iznajmili su automobile i prostorije gde su dve žrtve držane silom. Nakon ubistva, počinioci su se rešili noževa i ličnih stvari žrtava, ostavljajući ih na različitim mestima - rekla je Svetlana Petrenko iz ruskog istražnog komiteta.

Trojica ruskih državljana uhapšena su u Rusiji nakon povratka iz UAE.

Oni su identifikovani kao bivši policajac Konstantin Šaht, Jurij Šaripov i Vladimir Dalekin.

Istražitelji kažu da su muškarci osumnjičeni za direktno učešće u otmici i ubistvima. Šaripov i Dalekin su se izjasnili krivim, dok Šaht negira optužbe. Sva trojica su zadržana u pritvoru do 28. decembra dok se istraga nastavlja širom Rusije i Emirata.

Veruje se da je motiv isključivo finansijske prirode, povezan sa Novakovim kripto operacijama i ogromnim sumama koje je navodno držao pod svojom kontrolom.

Zvaničnici u Rusiji kažu da bi mogla uslediti nova hapšenja dok pokušavaju da identifikuju celu mrežu koja stoji iza jednog od najšokantnijih slučajeva ubistava u inostranstvu u poslednjih nekoliko godina.

Navodno je par do Hate odvezao njihov lični vozač, pre nego što su se ukrcali u drugo vozilo za ostatak puta. Novak je zatim poslao poruku svojim kontaktima sa telefona, rekavši im da je "zaglavljen u planinama na granici sa Omanom" i da mu je hitno potrebno 170.000 evra. Istražitelji kažu da je kontakt sa parom ubrzo nakon toga izgubljen.

Njihovi telefoni su potom praćeni do Hate, Omana i Kejptauna pre nego što su signali izgubljeni početkom oktobra.

Detektivi su rekli da veruju da su im telefoni namerno uključeni na tim lokacijama kako bi zbunili istražitelje.