Oluja Bram će u narednim satima zahvatiti Veliku Britaniju, donoseći snažne udare vetra, koji mogu prelaziti 140 kilometara na sat, kao i obilne padavine širom zemlje.

Meteorolog Den Suri saopštio je da je čak 84 oblasti pod rizikom od nevremena, a da se na višim predelima očekuje i do 100 milimetara kiše po kvadratnom metru.

Prema novim vremenskim mapama, delovi jugozapadne Engleske, Dorseta, Velsa, Lankašira, Kambrije, jugozapadne Škotske i Severne Irske mogli bi da dobiju i do 28 milimetara kiše do 6 časova ujutru u utorak.

Prognoze pokazuju da se u oblastima Velsa, jugozapada i Kambrije do podneva očekuju udari vetra koji dostižu brzinu i do 136 kilometara na sat.

Tokom prepodneva, pojasevi intenzivne kiše pomeraće se ka severu, a za centralni deo Škotskeprognozira se oko 15 milimetara padavina. Meteorološka služba izdala je više narandžastih i žutih upozorenja na kišu za veći deo zemlje.

Cela Severna Irska nalazi se pod žutim upozorenjem na jak vetar, uz očekivane udare između 80 i 110 kilometara na sat.

Oluja će doneti udare vetra jače od 100 kilometara na sat u Hajlendsu, južnoj Škotskoj, Kambriji, Velsu i na jugozapadu Engleske. Narandžasto upozorenje na obilne padavine na snazi je severno od Plimuta od ponoći do podneva u utorak, uz rizik od poplava i oštećenja objekata.

Još jedno narandžasto upozorenje odnosi se na južni Vels, gde se u istom periodu očekuje pojava brze i duboke vode na putevima.

Na severozapadu Škotske prognozirani su veoma jaki vetrovi, zbog čega je izdato narandžasto upozorenje koje važi od 16 časova do ponoći u sredu. Moguća su zatvaranja puteva i mostova, kao i kašnjenja i otkazivanja letova.

Den Suri je istakao da oluja Bram donosi veoma nepovoljne vremenske uslove, sa snažnim vetrovima i obilnom kišom, što može dovesti do poplava.

U okviru narandžastog upozorenja za severozapad Škotske očekuju se udari vetra i do 145 kilometara na sat, dok se širom Velsa, jugozapadne Engleske i Severne Irske očekuju udari brzine od 80 do 96 kilometara na sat.