ZELENSKI STIGAO, POMERENO VREME SAMITA SA TRAMPOM! Amerika nudi Ukrajini 15 GODINA GARANCIJA od novog Putinovog napada, Kijev odbija, danas pada odluka! (FOTO)
Američki predsednik Donald Tramp ugostiće danas ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na svom imanju Mar-a-Lago na Floridi.
Zelenski na sastanak stiže nakon što je ranije ove sedmice predstavio revidirani mirovni plan od 20 tačaka čiji je nacrt objavio nakon pregovora Kijeva s američkom stranom i prvi put pomenuo mogućnost povlačenja iz Donbasa.
Rusi objavili da su zauzeli šest gradova i mesta u Ukrajini, od početka godine mesečno zauzimali po 456 kvadratnih km
Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da su njegove trupe zauzele šest gradova i naseljenih mesta u Ukrajini.
Prema tvrdnjama Moskve, u pitanju su Huljajpolje, Mirnohrad, Artemivka, Rodinske i Vilne u Donjeckoj oblasti i Stepnohirsk u Zaporoškoj oblasti.
Analitičari napominju da ovo nije prvi put da Rusija objavljuje napredak na frontu neposredno uoči mogućih pregovora, što se često tumači kao pokušaj jačanja pozicije.
Ruske snage trenutno kontrolišu oko 20 posto ukrajinske teritorije.
Od početka 2025. pa do kraja novembra te trupe su u proseku napredovale oko 456 kvadratnih kilometara mesečno, uz procenjene gubitke od 382.000 poginulih i ranjenih ruskih vojnika.
Ovako su izgledali dosadašnji sastanci Trampa i Zelenskog, od izbacivanja iz Bele kuće pa nadalje
Objava člana delegacije Zelenskog, slikao Trampov avion
Serhij Kislicija, prvi zamenik šefa diplomatije Ukrajine i član delegacije Zelenskog, objavio je noćas po dolasku u SAD fotografiju Trampovog aviona na aerodromu na Floridi.
U postu je Kislicija napisao "Dobro veče, Florido".
Bilans ruskih napada na Harkov
Ukrajinska policija objavila je da je u jučerašnjim ruskim napadima na Harkov ranjeno troje civila.
"Mađar" objavio da je napadnut Krim
Robert "Mađar" Brovdi, komandant snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske, objavio je da je izveden napad dronovima na "veći broj vojnih objekata na privremeno okupiranoj teritoriji" Krima.
U objavi na Fejsbuku on je naveo da je pogođena i ruska baza u kojoj se nalaze i iz nje šalju bespilotna pomorska vozila.
On je objavio i snimak napada.
Zelenski "politički spreman" za izbore, ali ne sada: Ne držim se za fotelju
Zelenski je tokom leta avionom putem Votsapa odgovarao na pitanja novinara i kazaoa da mu je glavni zadatak da osigura američke bezbednosne garancije za Ukrajinu.
Kijev indipendent prenosi poruku Zelenskog da bez njih nemoguće učiniti bilo kakve korake ka miru niti održati predsedničke izbore, na kojima insistira Trampova administracija.
- Ukoliko američka strana pokrene pitanje referenduma ili izbora, oni apsolutno ne mogu da budu održani pod uslovima u kojima smo mi danas, posbno imajući u vidu vazdušne napade - kazao je Zelenski.
On je ipak dodao da je "politički spreman" za izbore.
- Ja se ne držim za fotelju - poručio je Zelenski
Zelenski stigao u Ameriku, evo ko je sa njim
Zelenski je stigao u Ameriku, javila je ukrajinska agencija Ukrinform.
U njegovoj delegaciji su Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, kao i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinske vojske i ministar privrede Oleksij Sobolev, savetnik Zelenskog Oleksandr Bevz i prvi zamenik šefa diplomatije Serhij Kislicija.
Na američkoj strani uz Trampa bi trebalo da budu njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, zet Džared Kušner i drugi zvaničnici Bele kuće.
Pomereno vreme sastanka
Bela kuća je saopštila da je sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi pomeren i biće održan dva sata ranije nego što je prvobitno planirano.
Tramp i Zelenski će se umesto u 21 čas po vremenu u Srbiji sastati u 19 sati po našem vremenu.
Mesto susreta nije menjano i sastanak će se održati u Palm Biču, gdje se nalazi Trumpov golf-klub i njegovo imanje Mar-a-Lago.
Lavrov: Trupe ukrajinskih saveznika biće legitimna meta, odgovor Evropi će biti razarajući
Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, još jednom je upozorio ukrajinske saveznike da ne razmeštaju trupe u toj zemlji u slučaju postizanja mirovnog sporazuma.
Tas prenosi izjavu Lavrova da bi takav vojni kontingent Rusija smatrala legitimnom metom.
On je poručio Evropi da ne treba da se boji napada kz Moskve, ali je naglasio da će odgovor na bilo kakvu agresiju na Rusiju biti "razarajući".
Glavni fokus na bezbednosnim garancijama Ukrajini, Kijev ne želi da traju samo 15 godina uz mogućnost produžetka
Obezbeđivanje bezbednosnih garancija Ukrajini biće svakako glavna tema na sastanku Trampa i Zelenskog.
Kijev od SAD traži garancije za slučaj da Rusija ponovo napadne susednu zemlju i nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.
Zelenski je kazao da će ovo pitanje biti prioritetno, ali je dodao da od Trampa zavisi "šta je spreman da obezbedi, kada je spreman da to obezbedi i na koliko dug period".
Ranije ove sedmice američki sajt Aksios je objavio da je Amerika ponudila sporazum o bezbednosnim garancijama u trajanju od 15 godina, koji bi mogao da bude obnovljen nakon isteka, ali da Kijev traži dugoročniji pravno obavezujući sporazum koji će ga čuvati od bilo kakve buduće ruske agresije.
- On (Zelenski) nema ništa dok ja to ne odobrim. Tako da ćemo videt šta je on planirao - kazao je Tramp za Politiko.
SAD su posvećene obezbeđivanju garancija nalik na Član 5 Povelje NATO, što znači da bi napad na Ukrajinu mogao da pokrene kolektivni vojni odgovor Alijanse, ali još uvek nema konkretnih detalja o tome.
Pored Donbasa i nuklearka Zaporožje jedna od tema razgovora sa Trampom
Skaj njuz navodi da se očekuje da jedna tema razgovora Zelenskog i Trampa bude pitanje nuklearne elektrane Zaporožje.
Ova nuklearka, koja je najveća u Evropi, praktično od početka rata se nalazi pod ruskom kontrolom.
Zelenski pre dolaska obezbedio milijarde za Ukrajinu u Kanadi
Zelenski je pre dolaska u SAD boravio u Kanadi gde se sastao sa premijerom Markom Karnijem.
Na zajedničkoj konferenciji za medije u Halifaksu Karni je objavio da će njegova zemlja dati Ukrajini ekonomsku pomoć vrednu 2,5 milijardi kanadskih dolara (1,8 milijardi američkih dolara).
Iz kanadske vlade je poručeno da će ta pomoć Kijevu omogućiti da Međunarodni monetarni fond (MMF) "pozajmi Ukrajini dodatnih 8,4 milijarde dolara" kroz program proširenog finansiranja.
Pre današnje kanadske objave, Kijev je imao za cilj obezbeđivanje ukupno oko 50 milijardi dolara od svojih saveznika kako ne bi ostao bez novca u budžetu do sredine 2026.