Svi događaji
Od najnovijeg
12:26

Rusi objavili da su zauzeli šest gradova i mesta u Ukrajini, od početka godine mesečno zauzimali po 456 kvadratnih km

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da su njegove trupe zauzele šest gradova i naseljenih mesta u Ukrajini.

Prema tvrdnjama Moskve, u pitanju su Huljajpolje, Mirnohrad, Artemivka, Rodinske i Vilne u Donjeckoj oblasti i Stepnohirsk u Zaporoškoj oblasti.

Evakuacija ukrajinskih civila iz grada Dobropilja u Donbasu kojem se približava ruska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Analitičari napominju da ovo nije prvi put da Rusija objavljuje napredak na frontu neposredno uoči mogućih pregovora, što se često tumači kao pokušaj jačanja pozicije.

ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Shutterstock, Printskrin društvene mreže

Ruske snage trenutno kontrolišu oko 20 posto ukrajinske teritorije.

Ruska vojska Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin TV Zvezda

Od početka 2025. pa do kraja novembra te trupe su u proseku napredovale oko 456 kvadratnih kilometara mesečno, uz procenjene gubitke od 382.000 poginulih i ranjenih ruskih vojnika.

12:04

Ovako su izgledali dosadašnji sastanci Trampa i Zelenskog, od izbacivanja iz Bele kuće pa nadalje

Scene iz Bele kuće Foto: RS/MPI / Capital pictures / Profimedia, EPA Jim Lo Scalzo Pool

Tramp i Zelenski u Rimu Foto: AP/Ukrainian Presidential Press Office, EPA/GIUSEPPE LAMI

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Tramp i Zelenski u Ovalnom kabinetu Foto: Youtube/AP

Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

11:52

Objava člana delegacije Zelenskog, slikao Trampov avion

Serhij Kislicija, prvi zamenik šefa diplomatije Ukrajine i član delegacije Zelenskog, objavio je noćas po dolasku u SAD fotografiju Trampovog aviona na aerodromu na Floridi.

U postu je Kislicija napisao "Dobro veče, Florido".

11:47

Bilans ruskih napada na Harkov

Ukrajinska policija objavila je da je u jučerašnjim ruskim napadima na Harkov ranjeno troje civila.

11:30

"Mađar" objavio da je napadnut Krim

Robert "Mađar" Brovdi, komandant snaga bespilotnih sistema ukrajinske vojske, objavio je da je izveden napad dronovima na "veći broj vojnih objekata na privremeno okupiranoj teritoriji" Krima.

U objavi na Fejsbuku on je naveo da je pogođena i ruska baza u kojoj se nalaze i iz nje šalju bespilotna pomorska vozila.

On je objavio i snimak napada.

11:19

Zelenski "politički spreman" za izbore, ali ne sada: Ne držim se za fotelju

Zelenski je tokom leta avionom putem Votsapa odgovarao na pitanja novinara i kazaoa da mu je glavni zadatak da osigura američke bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Volodimir Zelenski
Foto: Riley Smith/The Canadian Press

  Kijev indipendent prenosi poruku Zelenskog da bez njih nemoguće učiniti bilo kakve korake ka miru niti održati predsedničke izbore, na kojima insistira Trampova administracija.

- Ukoliko američka strana pokrene pitanje referenduma ili izbora, oni apsolutno ne mogu da budu održani pod uslovima u kojima smo mi danas, posbno imajući u vidu vazdušne napade - kazao je Zelenski.

Volodimir Zelenski Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

On je ipak dodao da je "politički spreman" za izbore.

- Ja se ne držim za fotelju - poručio je Zelenski

10:40

Zelenski stigao u Ameriku, evo ko je sa njim

Zelenski je stigao u Ameriku, javila je ukrajinska agencija Ukrinform.

Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

U njegovoj delegaciji su Rustem Umerov, sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, kao i Andrij Hnatov, načelnik Generalštaba ukrajinske vojske i ministar privrede Oleksij Sobolev, savetnik Zelenskog Oleksandr Bevz i prvi zamenik šefa diplomatije Serhij Kislicija.

Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Na američkoj strani uz Trampa bi trebalo da budu njegov specijalni izaslanik Stiv Vitkof, zet Džared Kušner i drugi zvaničnici Bele kuće.

10:37

Pomereno vreme sastanka

Bela kuća je saopštila da je sastanak Trampa i Zelenskog na Floridi pomeren i biće održan dva sata ranije nego što je prvobitno planirano.

Mar-a-Lago Foto: GARY I ROTHSTEIN / UPI / Profimedia, Profimedia/MPI10/Capital pictures, Profimedia / USA TODAY Network

Tramp i Zelenski će se umesto u 21 čas po vremenu u Srbiji sastati u 19 sati po našem vremenu.

Mesto susreta nije menjano i sastanak će se održati u Palm Biču, gdje se nalazi Trumpov golf-klub i njegovo imanje Mar-a-Lago.

10:31

Lavrov: Trupe ukrajinskih saveznika biće legitimna meta, odgovor Evropi će biti razarajući

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, još jednom je upozorio ukrajinske saveznike da ne razmeštaju trupe u toj zemlji u slučaju postizanja mirovnog sporazuma.

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije Foto: Shamil Zhumatov/Pool Reuters, Pavel Bednyakov/Pool AP

Tas prenosi izjavu Lavrova da bi takav vojni kontingent Rusija smatrala legitimnom metom.

On je poručio Evropi da ne treba da se boji napada kz Moskve, ali je naglasio da će odgovor na bilo kakvu agresiju na Rusiju biti "razarajući".

10:19

Glavni fokus na bezbednosnim garancijama Ukrajini, Kijev ne želi da traju samo 15 godina uz mogućnost produžetka

Obezbeđivanje bezbednosnih garancija Ukrajini biće svakako glavna tema na sastanku Trampa i Zelenskog.

Kijev od SAD traži garancije za slučaj da Rusija ponovo napadne susednu zemlju i nakon potpisivanja mirovnog sporazuma.

Zelenski je kazao da će ovo pitanje biti prioritetno, ali je dodao da od Trampa zavisi "šta je spreman da obezbedi, kada je spreman da to obezbedi i na koliko dug period".

Donald Tramp i Volodimir Zelenski, predsednici SAD i Ukrajine, na samitu NATO u Hagu Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Ranije ove sedmice američki sajt Aksios je objavio da je Amerika ponudila sporazum o bezbednosnim garancijama u trajanju od 15 godina, koji bi mogao da bude obnovljen nakon isteka, ali da Kijev traži dugoročniji pravno obavezujući sporazum koji će ga čuvati od bilo kakve buduće ruske agresije.

- On (Zelenski) nema ništa dok ja to ne odobrim. Tako da ćemo videt šta je on planirao - kazao je Tramp za Politiko.

SAD su posvećene obezbeđivanju garancija nalik na Član 5 Povelje NATO, što znači da bi napad na Ukrajinu mogao da pokrene kolektivni vojni odgovor Alijanse, ali još uvek nema konkretnih detalja o tome.

10:15

Pored Donbasa i nuklearka Zaporožje jedna od tema razgovora sa Trampom

Skaj njuz navodi da se očekuje da jedna tema razgovora Zelenskog i Trampa bude pitanje nuklearne elektrane Zaporožje.

nuklearka Zaporožje Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia, EPA / Sergei Supinsky, Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ova nuklearka, koja je najveća u Evropi, praktično od početka rata se nalazi pod ruskom kontrolom.

10:02

Zelenski pre dolaska obezbedio milijarde za Ukrajinu u Kanadi

Zelenski je pre dolaska u SAD boravio u Kanadi gde se sastao sa premijerom Markom Karnijem.

Na zajedničkoj konferenciji za medije u Halifaksu Karni je objavio da će njegova zemlja dati Ukrajini ekonomsku pomoć vrednu 2,5 milijardi kanadskih dolara (1,8 milijardi američkih dolara).

Kanadski premijer Mark Karni i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom sastanka u Halifaksu Foto: Riley Smith/The Canadian Press, PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDO/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Iz kanadske vlade je poručeno da će ta pomoć Kijevu omogućiti da Međunarodni monetarni fond (MMF) "pozajmi Ukrajini dodatnih 8,4 milijarde dolara" kroz program proširenog finansiranja.

Pre današnje kanadske objave, Kijev je imao za cilj obezbeđivanje ukupno oko 50 milijardi dolara od svojih saveznika kako ne bi ostao bez novca u budžetu do sredine 2026.