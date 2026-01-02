Svi događaji
10:03

On je prva žrtva požara u Kran-Montanu

Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.

- Italijanska golf federacija žali zbog gubitka i sa tugom obaveštava o smrti Emanuela Galepinija, mladog sportiste koji je sa sobom nosio strast i istinske vrednosti. Izraz saučešća porodici i prijateljima. U ovom trenutku velike boli, naše misli su uz njegovu porodicu i sve one koji su ga voleli. Emanuele, zauvek ćeš ostati u našim srcima - stoji u objavi italijanske golf federacije.

9:57

Izrael ponudio pomoć u pronalaženju i lečenju žrtava požara

Predsednik Izraela Isak Hercog izjavio je u razgovoru sa predsednikom Švajcarske Gijem Parmelanom da je Izrael spreman da pomogne u lociranju i lečenju povređenih i identifikaciji preminulih u požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, piše izraelski list Tajms of Izrael.

Hercog je rekao švajcarskom kolegi da Izrael ima i "iskustvo i napredne kapacitete u oblastima lociranja i identifikacije žrtava požara, kao i u lečenju od opekotina u incidentima povezanim sa požarima", saopštila je kancelarija predsednika Izraela.

Predsednik Švajcarske Parmelan je rekao da je švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova naloženo da "ostane u kontaktu sa ambasadom Izraela u Švajcarskoj, za slučaj da bude potrebe".

9:29

Oglasila se majka mladića iz bara smrti

profimedia-1062674545.jpg

9:23

Ljudi pale sveće i polažu cveće na mestu tragedije

Ljudi pale sveće i polažu cveće na mestu tragedije u Švajcarskoj. Tuga u skijalištu u Kran-Montani. Poginulo 47 ljudi, a njih 100 je povređeno. Među nestalima i Srbin Stefan Ivanović (31). Foto: Alessandro Della valle/Keystone, ANTONIO CALANNI/AP, JEAN-CHRISTOPHE BOTT/KEYSTONE

9:22

Trenutak kada je počeo pakao u švajcarskom skijalištu

Francuski emiter BFMTV objavio je jezivu sliku, na kojoj se vide gosti sa prskalicama u rukama. Na plafonu bara se vidi da je plamen, koji će samo sekund kasnije euptirati u veliku vatrenu loptu, već zahvatio objekat.

požar Švajcarska kran montana skijalište

9:21

Fotografije sa mesta požara u Kran-Montani

Požar u baru u Švajcarskoj Foto: Fotogramma / Zuma Press / Profimedia, Lian Yi / Xinhua News / Profimedia

Požar u baru u Švajcarskoj, okupljeni odaju poštu nastradalima Foto: MAXIME SCHMID / AFP / Profimedia

Švajcarska Kran-Montana požar Foto: screenshot X, Police Cantonale Valaisanne/Police Cantonale Valaisanne

9:14

U stravičnom požaru u Švajcarskoj poginulo 47 ljudi, oko 100 ih je povređeno

