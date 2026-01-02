Najmanje 47 ljudi je poginulo, a oko stotinu ih je povređeno u stravičnom požaru koji je izbio u jednom baru u poznatom švajcarskom skijalištu Kran Monatana tokom proslave dočeka Nove godine. Kako prenose mediji, mnoge žrtve imaju teške opekotine i bolnice su pune.

Kako je saopštila glavna tužiteljka švajcarskog kantona Vale Beatris Pilu - požar nije namerno izazvan, a mestu tragedije našao se i jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u baru. Njegova sudbina za sada nije poznata.