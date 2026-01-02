UŽIVO DAN POSLE POŽARA U ŠVAJCARSKOM SKIJALIŠTU: Porodice tragaju za svojim najmilijama, među njima i Srbin! Ljudi polažu cveće i pale sveće! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 47 ljudi je poginulo, a oko stotinu ih je povređeno u stravičnom požaru koji je izbio u jednom baru u poznatom švajcarskom skijalištu Kran Monatana tokom proslave dočeka Nove godine. Kako prenose mediji, mnoge žrtve imaju teške opekotine i bolnice su pune.
Kako je saopštila glavna tužiteljka švajcarskog kantona Vale Beatris Pilu - požar nije namerno izazvan, a mestu tragedije našao se i jedan Srbin, Stefan Ivanović (31), koji je radio kao obezbeđenje u baru. Njegova sudbina za sada nije poznata.
U Švajcarskoj će povodom ove stravične tragedije zastave biti spuštene na pola koplja narednih 5 dana, a u narednim satima nastaviće da pristižu nove informacije i podaci o povređenima, njihovom stanju, kao i detalji ovog nemilog događaja koji je Švajcarsku zavio u crno.
On je prva žrtva požara u Kran-Montanu
Prva žrtva stravičnog požara u Kran-Montani u Švajcarskoj identifikovana je kao 17-godišnji italijanski golfer Emanuel Galepini.
- Italijanska golf federacija žali zbog gubitka i sa tugom obaveštava o smrti Emanuela Galepinija, mladog sportiste koji je sa sobom nosio strast i istinske vrednosti. Izraz saučešća porodici i prijateljima. U ovom trenutku velike boli, naše misli su uz njegovu porodicu i sve one koji su ga voleli. Emanuele, zauvek ćeš ostati u našim srcima - stoji u objavi italijanske golf federacije.
Izrael ponudio pomoć u pronalaženju i lečenju žrtava požara
Predsednik Izraela Isak Hercog izjavio je u razgovoru sa predsednikom Švajcarske Gijem Parmelanom da je Izrael spreman da pomogne u lociranju i lečenju povređenih i identifikaciji preminulih u požaru u baru u švajcarskom skijalištu Kran-Montana, piše izraelski list Tajms of Izrael.
Hercog je rekao švajcarskom kolegi da Izrael ima i "iskustvo i napredne kapacitete u oblastima lociranja i identifikacije žrtava požara, kao i u lečenju od opekotina u incidentima povezanim sa požarima", saopštila je kancelarija predsednika Izraela.
Predsednik Švajcarske Parmelan je rekao da je švajcarskom Ministarstvu spoljnih poslova naloženo da "ostane u kontaktu sa ambasadom Izraela u Švajcarskoj, za slučaj da bude potrebe".
Ljudi pale sveće i polažu cveće na mestu tragedije
Trenutak kada je počeo pakao u švajcarskom skijalištu
Francuski emiter BFMTV objavio je jezivu sliku, na kojoj se vide gosti sa prskalicama u rukama. Na plafonu bara se vidi da je plamen, koji će samo sekund kasnije euptirati u veliku vatrenu loptu, već zahvatio objekat.
Fotografije sa mesta požara u Kran-Montani
U stravičnom požaru u Švajcarskoj poginulo 47 ljudi, oko 100 ih je povređeno
