Rusko Ministarstvo spoljnih poslova izrazilo je duboku zabrinutost i osudilo američke vojne napade protiv Venecuele.

U saopštenju se navodi da bi Latinska Amerika trebalo da ostane zona mira i da Venecueli mora da bude garantovano pravo da sama određuje svoju sudbinu, bez spoljnog mešanja, preneo je TASS.

Rusija je podržala sazivanje sednice Saveta bezbednosti UN o situaciji u Venecueli i ocenila da su američki izgovori za napad neosnovani.

Resorno ministarstvo je dodalo da je važno da se spreči dalja eskalacija i da se pronađe rešenje kroz dijalog.

- Ruska Federacija potvrđuje svoju solidarnost sa narodom Venecuele i izražava podršku kursu njenog rukovodstva usmerenom na zaštitu suvereniteta zemlje - navedeno je.

Rusija je takođe spremna da podrži dijalog između zaraćenih strana u Venecueli.

Do sada nema izveštaja o ruskim žrtvama u Venecueli.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su SAD uspešno izvele napad velikih razmera na Venecuelu i zarobile predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

- Maduro je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i izveden iz zemlje. Ova operacija je izvedena u saradnji sa američkim snagama reda - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

Ministar odbrane Venecuele Vladimir Padrino rekao je da će se zemlja odupreti prisustvu stranih trupa.

