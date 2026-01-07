Danas se na Atlantiku odvijala prava drama kada je Rusija poslala podmornicu i ratne brodove kako bi ispratili bezbedno ruski naftni tanker Bela 1 ili Marinera, koji je plovio pod zastavom Rusije, u međunarodne vode Atlantskog okeana.

Ruski tanker je sve vreme bio gonjen od strane američke Obalske straže i američke mornarice, dok su se u blizini nalazila i ruska vojna plovila, posebno podmornica, što je dodatno pojačalo napetosti i incident učinilo većim.

Jedna mala greška, mogla je da dovede do izbijanja većeg sukoba između Rusije i SAD. Američke snage su na krraju, u helikopterskom desantu uspele da se ukrcaju na ruski tanker i da ga zaplene, što je izazvalo negodovanje kod ruskih saveznika i Kine.