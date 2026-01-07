UŽIVO POGLEDAJTE TRENUTAK KAD TRAMPOVI VOJNICI UPADAJU NA RUSKI TANKER! Burno na Atlantiku, KLJUČAJU napetosti između dve sile! SAD zaplenile još jedan brod!
Danas se na Atlantiku odvijala prava drama kada je Rusija poslala podmornicu i ratne brodove kako bi ispratili bezbedno ruski naftni tanker Bela 1 ili Marinera, koji je plovio pod zastavom Rusije, u međunarodne vode Atlantskog okeana.
Ruski tanker je sve vreme bio gonjen od strane američke Obalske straže i američke mornarice, dok su se u blizini nalazila i ruska vojna plovila, posebno podmornica, što je dodatno pojačalo napetosti i incident učinilo većim.
Jedna mala greška, mogla je da dovede do izbijanja većeg sukoba između Rusije i SAD. Američke snage su na krraju, u helikopterskom desantu uspele da se ukrcaju na ruski tanker i da ga zaplene, što je izazvalo negodovanje kod ruskih saveznika i Kine.
Tanker je zaplenjen kod obala Irske i Velike Britanije, a južno od Islanda je napravio nagli zaokret ka jugu. U pitanju su bile međunarodne vode.
Današnji okršaj imao uvertiru pre nekoliko dana? Tramp je tada napao Putina!
Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp je pre samo četiri dana verbalno napao Vladimira Putina, rekavši da je "ubio mnogo ljudi".
Vojska SAD zaplenila još jedno plovilo!
Dok se podigla velika prašina oko zaplene naftnog tankera Marinera u Atlantiku zbog njegovih veza sa Rusijom, Južna komanda Sjedinjenih Država potvrdila je da je još jedno plovilo zaplenjeno u akciji izvedenoj danas pre zore. Ovoga puta, brod je presretnut u Karibima.
Saopštenje Južne komande SAD glasi:
"Ministarstvo odbrane, u koordinaciji sa Ministarstvom unutrašnje bezbednosti, bez incidenata je zaplenilo motorni tanker iz sankcionisane flote iz senke, koji nije vijorio zastavu nijedne države. Presretnuti brod, motorni tanker Sofija, operisao je u međunarodnim vodama i sprovodio nezakonite aktivnosti u Karipskom moru. Američka obalska straža prati motorni tanker Sofija ka Sjedinjenim Državama radi konačnog zbrinjavanja. Kroz operaciju Južno koplje, Ministarstvo odbrane ostaje nepokolebljivo u svojoj misiji da slomi nezakonite aktivnosti na zapadnoj hemisferi. Branićemo našu otadžbinu i povratiti bezbednost i snagu širom Amerike."
Ovako je sve krenulo kod obala Irske
Pogledajte trenutak upada američkih vojnika na ruski tanker
Američke snage su, osim tankera Marinera, koji je plovio pod ruskom zastavom, danas zaplenile još jedan tanker, a objavljeni su i snimci trenutka upada američkih snaga na tankere.
Ministarka unutrašnje bezbednosti SD Kristi Noem rekla je da je američka Obalska straža, u dve odvojene operacije pred zoru, izvela "pažljivo koordinisano ukrcavanje na dva tankera iz flote duhova".
Kako je navela, jedan tanker je zaplenjen u Severnom Atlantiku, a drugi u međunarodnim vodama blizu Kariba.
"Oba broda, tanker Bella 1 i tanker Sofija poslednji put su bili pristanjeni u Venecueli ili su bili na putu ka njoj", navela je Noem.
- Pod smelim i vizionarskim vođstvom predsednika Trampa, taktičke jedinice Obalske straže SAD blisko su sarađivale sa svojim kolegama iz Ministarstva rata, Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i koristile svoju specijalizovanu stručnost da sprovedu ove operacije i izvrše dva bezbedna i efikasna ukrcavanja u roku od nekoliko sati jedno od drugog. Jedan od ovih tankera, Bella 1, pokušavao je da izbegne Obalsku stražu nedeljama, čak menjajući svoju zastavu i farbajući novo ime na trupu dok je trajala potera, u očajničkom i neuspešnom pokušaju da izbegne pravdu. Herojska posada broda USCGC Munro jurišala je ovaj brod preko otvorenog mora i kroz opasne oluje - pažljivo nadgledajući situaciju i štiteći našu zemlju sa odlučnošću i patriotizmom zbog kojih su Amerikanci ponosni. Ovi hrabri muškarci i žene zaslužuju zahvalnost naše nacije za njihovu nesebičnu posvećenost dužnosti - navela je Noem.
- Svetski kriminalci su upozoreni. Možete bežati, ali ne možete se sakriti. Nikada nećemo popustiti u našoj misiji da zaštitimo američki narod i onemogućimo finansiranje narkoterorizma gde god ga pronađemo, tačka! Ovo je najveća borbena snaga naše zemlje u najboljem izdanju. Ovo je Amerika na prvom mestu na moru - navela je Noem uz video snimak.