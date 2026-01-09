Snimci sa mesta događaja prikazuju najveće demonstracije protiv režima ajatolaha Alija Hamneija u poslednjih nekoliko godina.

U nemirima koji ulaze u drugu nedelju, je do sada poginulo najmanje 42 ljudi, dok je više od 2.270 pritvoreno.

Demonstracije su izbile nakon kolapsa nacionalne valute i proširile se na više od 100 gradova širom Irana.

Proteste je dodatno podstakao apel princa u egzilu Reze Pahlavija, koji iz Vašingtona poziva građane da „izađu na ulice i kao jedinstven front izraze svoje zahteve“.

Iranski državni mediji umanjuju razmere nemira, emitujući snimke praznih ulica, dok su vlasti uvele oštre mere. Organizacija NetBlocks saopštila je da je došlo do potpunog prekida internet veza kako bi se otežala komunikacija demonstranata.