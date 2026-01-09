Svi događaji
13:09

Iranski režim dovodi Hezbolah i iračku miliciju da nasilno guše masovni ustanak?

12:56

Tramp: Neću se sastati sa Pahlavijem, nisam siguran da li bi bilo prikladno da ga podržim

Tramp, koji je naredio bombardovanje Irana tokom leta i upozorio Teheran prošle nedelje da bi mogao da podrži demonstrante, danas je rekao da se neće sastati sa Pahlavijem. Dodao je da nije siguran da li bi bilo prikladno da ga javno podrži.

12:54

Iran odsečen: Isključen internet, letovi otkazani

Iran je danas uglavnom odsečen od sveta nakon što su vlasti ukinule pristup internetu kako bi obuzdale rastuće proteste, letovi su otkazani, a međunarodni telefonski pozivi otežani, a vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei upozorio je demonstrante da neće tolerisati „strane plaćenike“.

12:53

Ajatolah: Tramp će biti svrgnut kao i drugi arogantni despoti

Vrhovni vođa Irana Ali Hamnei je u svom govoru rekao da iranska nacija neće tolerisati plaćenike u službi stranih interesa i da će oni koje smatra plaćenicima biti politički i društveno odbačeni.

U govoru emitovanom na državnoj televiziji, on je direktno kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa, rekavši da su, kako je rekao, „ruke američkog predsednika umrljane krvlju više od hiljadu Iranaca“.

U nastavku govora, posebno se osvrnuo na Donalda Trampa, rekavši da treba da ima na umu sudbinu istorijskih vladara i moćnika koji su bili „arogantni despoti“.

Pomenuo je faraona Nimroda, Rezu-Šaha Pahlavija i Mohameda Rezu Pahlavija, tvrdeći da su svi oni svrgnuti upravo u trenutku kada su bili na vrhuncu samopouzdanja i moći.

Zaključio je da će tako Tramp biti svrgnut.

12:52

Ajatolah se obraća javnosti

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei obratio se javnosti u govoru emitovanom na državnoj televiziji, svom prvom od masovnih protesta širom zemlje.

U govoru je rekao da su ekonomske teškoće stvarne i da se moraju rešiti, ali je takođe oštro osudio nasilje i paljenje imovine, rekavši da se takve akcije ne mogu opravdati.

Odvojio je proteste od onoga što je nazvao „neredima“, tvrdeći da neki učesnici deluju sa ciljem destabilizacije zemlje i, kako je rekao, u interesu stranih sila.

Naglasio je da snage bezbednosti moraju odlučno reagovati kako bi održale red, dok državni mediji emituju njegov govor u vreme kada je zemlja već uvela stroga ograničenja na internet i mobilne komunikacije.

12:45

Oglasili se iranski mediji, za nasilje okrivili Izrael i SAD

Iranski državni mediji su u petak prekinuli tišinu o protestima, tvrdeći da su „teroristički agenti“ SAD i Izraela podmetnuli požare i izazvali nasilje. Takođe su naveli da je bilo „žrtava“, bez preciziranja.

Iranski demonstranti su vikali i marširali ulicama do petka ujutru nakon poziva prestolonaslednika u egzilu na demonstracije, uprkos tome što je iranska teokratija isključila naciji internet i međunarodne telefonske pozive.

Video snimci deljeni na X platformi prikazuju požare i dim u blizini zgrada koje korisnici identifikuju kao vladine ili lokalne samoupravne zgrade u određenim gradovima.

Vlasti još uvek nisu potvrdile autentičnost snimka niti su pružile zvanične informacije o obimu štete.

12:41

Oboren spomenik u Teheranu, skinuta zastava Islamske Republike

Brojni građani Teherana izašli su večeras na ulične proteste ili su skandirali sa prozora, pošto ih je na to iz egzila pozvao jedan od vodećih opozicionara, iranski princ Reza Pahlavi, 12. dana antivladinih demonstracija koje su se proširile na sve provincije u Iranu.

BBC javlja da je zastava Islamske Republike Iran skinuta, a spomenik oboren dok se protesti u Iranu šire.

