10:14

Reza Pahlavi poručio demonstrantima: "Ne napuštajte ulice"

Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha koji živi u egzilu, jutros je na društvenim mrežama uputio novu poruku antivladinim demonstrantima.

Poručio je da su svojom "raširenom i hrabrom prisutnošću ozbiljno oslabili" iranski režim, dok su, prema njegovim rečima, treću uzastopnu noć izlazili na ulice.

Pahlavi poslednjih dana nastoji da se pozicionira kao jedna od vodećih figura iranskog antivladinog pokreta pa je prošlog četvrtka dodatno podstakao proteste. Ponovo je pozvao na nove proteste koji bi trebali da se održe večeras u 18 sati.

- Ne napuštajte ulice, svim srcem sam uz vas - napisao je Pahlavi.

Međutim, blokada interneta trebala bi uveliko da ograniči dostupnost njegove poruke unutar Irana.

10:14

Šef iranske policije: "Podigli smo stepen sukoba s teroristima"

Komandant iranske nacionalne policije Sardar Radan rekao je jutros da je "stepen sukoba s izgrednicima podignut na viši nivo".

U terminologiji iranskih vlasti antivladini demonstranti sada se nazivaju "izgrednicima i teroristima".

Radan je takođe pohvalio "važna hapšenja", navodeći da su "glavni akteri sinoćnih nemira uhapšeni".

Zapadnim medijima je i dalje teško da prate događaje u zemlji, jer su vlasti blokirale pristup internetu.

10:11

Protesti u Iranu

Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

10:08

Fotografije sa skupa podrške protestima u Iranu

Skup podrške protestima u Iranu. Demonstranti traže svrgavanje teokratskog režima i ajatolaha Alija Hamneija i povratak princa prestolonaslednika Reze Pahlavija na vlast, što bi značilo ponovno uspostavljanje monarhije u Iranu. Foto: Ebrahim Noroozi/AP, Matias Basualdo/EPA, Ebrahim Noroozi/AP, Matias Basualdo/EPA

9:06

Iran bez interneta već dva i po dana

9:06

Šef iranskog parlamenta zapretio Americi uz povike "Smrt Americi!"

Pretnje američkom intervencijom naišle su na očekivano oštar odgovor iz Teherana.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će vlasti uzvratiti na svaki američki napad, dodavši da bi Izrael i američke vojne baze u regiji postali "legitimne mete".

Galibaf je pretnju izneo dok su poslanici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi!".

9:05

Netanjahu i Rubio pričali o američkoj intervenciji u Iranu

9:05

Protesti se nastavljaju uprkos blokadi

Uprkos nacionalnoj blokadi interneta koja traje više od 48 sati, protestne aktivnosti se nastavljaju. ISW je juče zabeležio 60 protesta u 15 pokrajina, od kojih je osam bilo velikih, s više od 1000 učesnika.

Demonstracije protiv ajatolaha Ali Hamneija u Iranu Foto: screenshot X

9:05

Teheran sve više proteste gleda kao vojno, a ne policijsko pitanje

Teheran sve više tretira proteste kao vojno, a ne policijsko pitanje, piše Institut za proučavanje rata (ISW). Iranska konvencionalna vojska, Arteš, objavila je u subotu izjavu u kojoj se zaklinje da će štititi nacionalne interese i javnu imovinu, prikazujući proteste kao zaveru SAD i Izraela.

9:04

Ukrajinski ministar: Iranci zaslužuju život bez straha i u slobodi

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha osudio je obračun iranskih vlasti s antivladinim demonstrantima i pozvao je međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Teheran, povukavši paralelu između unutrašnje represije i iranskog delovanja na međunarodnoj sceni.

- Iranska podrška ruskom agresorskom ratu protiv Ukrajine i ugnjetavanje svojih građana deo su iste politike nasilja i nepoštovanja ljudskog dostojanstva - napisao je Sibiha.

profimedia0773614563-1.jpg
Andrij Sibiha Foto: Vesa Moilanen / Lehtikuva / Profimedia

9:03

Iran: Ako nas Amerika napadne, mi ćemo odgovoriti

Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će Iran, ako Sjedinjene Države izvedu napade na Iran, gađati Izrael i američke vojne baze širom Bliskog istoka.

Ali Hamnei Foto: EPA Handout Handout, Serhii Milientiev / Panthermedia / Profimedia, Shutterstock, Iranian Supreme Leader'S Office/ / Shutterstock Editorial / Profimedia, AP, EPA Iranian Supreme Leader Office

9:02

Izrael se sprema za američki napad na Iran, Tel Aviv u stanju visoke pripravnosti

132132111.jpg

9:01

Demonstrantima preti smrtna kazna

Iranski državni advokat Mohamad Movahedi Azad rekao je juče da će se svako ko učestvuje u demonstracijama smatrati "neprijateljem Boga", što je krivično delo za koje je predviđena smrtna kazna.

Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

8:58

Uhapšeno još 100 ljudi u Teheranu

Poluzvanična novinska agencija Tasnim izvestila je da je u jednoj opštini u pokrajini Teheran uhapšeno 100 ljudi.

Lokalni guverner rekao je za tu agenciju, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, da su privedeni navodno "remetili javni red i mir" te da su u okrugu Baharestan "koristili vatreno i hladno oružje protiv građana i snaga bezbednosti i policije".

Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

8:44

Treća nedelja demonstracija u Iranu

Pogledajte na linku ispod šta se sve dešavalo juče u Iranu.

