Iran su zahvatili veliki unutrašnji nemiri i nasilne demonstracije u kojima je ubijeno i ranjeno na stotine ljudi. U pitanju su najveći protesti u zemlji još od Islamske revolucije iz 1979. godine, a broj mrtvih je porastao sa 65 na 116, dok je uhapšeno oko 2.600 demonstranata.

Mrtvih ima na obe strane, kako među demonstrantima, tako i među policijom i pripadnicima "basidža". S tim u vezi, Donald Tramp je izrazio spremnost da pomogne iranskim demonstrantima pokretanjem potencijalne vojne akcije protiv Irana.

Nasilni protesti i nasilno gušenje protesta odvija se gotovo u celoj zemlji, u 31 pokrajini, koliko ih Iran ima. Zemlja je bez interneta danima jer je vlast uvela blokadu za ovaj vid komunikacije. Protesti traju već tri nedelje, a poslednja dva dana bila su najnasilnija do sada.

Demonstracije su počele 28. decembra zbog ekonomske krize u zemlji i naglog pada vrednosti rijala.

Potom su se pretvorile u poziv za rušenje teokratije Islamske Republike Iran i ajatolaha Alija Hamneija, a pozivajući se na ponovno uspostavljanje monarhije i povratak iranskog princa i prestolonaslednika u egzilu, Reze Pahlavija u Iran.

Državni mediji i iranske vlasti za proteste optužuju "terorističke agente" iz Amerike i Izraela.