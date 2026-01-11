UŽIVO IRAN OPASNO ZAPRETIO: Ako nas Amerika napadne, gađaćemo Izrael i američke vojne baze! Krv se lije ulicama, vojska preuzima stvar u svoje ruke! (VIDEO)
Iran su zahvatili veliki unutrašnji nemiri i nasilne demonstracije u kojima je ubijeno i ranjeno na stotine ljudi. U pitanju su najveći protesti u zemlji još od Islamske revolucije iz 1979. godine, a broj mrtvih je porastao sa 65 na 116, dok je uhapšeno oko 2.600 demonstranata.
Mrtvih ima na obe strane, kako među demonstrantima, tako i među policijom i pripadnicima "basidža". S tim u vezi, Donald Tramp je izrazio spremnost da pomogne iranskim demonstrantima pokretanjem potencijalne vojne akcije protiv Irana.
Nasilni protesti i nasilno gušenje protesta odvija se gotovo u celoj zemlji, u 31 pokrajini, koliko ih Iran ima. Zemlja je bez interneta danima jer je vlast uvela blokadu za ovaj vid komunikacije. Protesti traju već tri nedelje, a poslednja dva dana bila su najnasilnija do sada.
Demonstracije su počele 28. decembra zbog ekonomske krize u zemlji i naglog pada vrednosti rijala.
Potom su se pretvorile u poziv za rušenje teokratije Islamske Republike Iran i ajatolaha Alija Hamneija, a pozivajući se na ponovno uspostavljanje monarhije i povratak iranskog princa i prestolonaslednika u egzilu, Reze Pahlavija u Iran.
Državni mediji i iranske vlasti za proteste optužuju "terorističke agente" iz Amerike i Izraela.
Reza Pahlavi poručio demonstrantima: "Ne napuštajte ulice"
Reza Pahlavi, sin poslednjeg iranskog šaha koji živi u egzilu, jutros je na društvenim mrežama uputio novu poruku antivladinim demonstrantima.
Poručio je da su svojom "raširenom i hrabrom prisutnošću ozbiljno oslabili" iranski režim, dok su, prema njegovim rečima, treću uzastopnu noć izlazili na ulice.
Pahlavi poslednjih dana nastoji da se pozicionira kao jedna od vodećih figura iranskog antivladinog pokreta pa je prošlog četvrtka dodatno podstakao proteste. Ponovo je pozvao na nove proteste koji bi trebali da se održe večeras u 18 sati.
- Ne napuštajte ulice, svim srcem sam uz vas - napisao je Pahlavi.
Međutim, blokada interneta trebala bi uveliko da ograniči dostupnost njegove poruke unutar Irana.
Šef iranske policije: "Podigli smo stepen sukoba s teroristima"
Komandant iranske nacionalne policije Sardar Radan rekao je jutros da je "stepen sukoba s izgrednicima podignut na viši nivo".
U terminologiji iranskih vlasti antivladini demonstranti sada se nazivaju "izgrednicima i teroristima".
Radan je takođe pohvalio "važna hapšenja", navodeći da su "glavni akteri sinoćnih nemira uhapšeni".
Zapadnim medijima je i dalje teško da prate događaje u zemlji, jer su vlasti blokirale pristup internetu.
Protesti u Iranu
Fotografije sa skupa podrške protestima u Iranu
Šef iranskog parlamenta zapretio Americi uz povike "Smrt Americi!"
Pretnje američkom intervencijom naišle su na očekivano oštar odgovor iz Teherana.
Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će vlasti uzvratiti na svaki američki napad, dodavši da bi Izrael i američke vojne baze u regiji postali "legitimne mete".
Galibaf je pretnju izneo dok su poslanici u parlamentu uzvikivali "Smrt Americi!".
Protesti se nastavljaju uprkos blokadi
Uprkos nacionalnoj blokadi interneta koja traje više od 48 sati, protestne aktivnosti se nastavljaju. ISW je juče zabeležio 60 protesta u 15 pokrajina, od kojih je osam bilo velikih, s više od 1000 učesnika.
Teheran sve više proteste gleda kao vojno, a ne policijsko pitanje
Teheran sve više tretira proteste kao vojno, a ne policijsko pitanje, piše Institut za proučavanje rata (ISW). Iranska konvencionalna vojska, Arteš, objavila je u subotu izjavu u kojoj se zaklinje da će štititi nacionalne interese i javnu imovinu, prikazujući proteste kao zaveru SAD i Izraela.
Ukrajinski ministar: Iranci zaslužuju život bez straha i u slobodi
Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha osudio je obračun iranskih vlasti s antivladinim demonstrantima i pozvao je međunarodnu zajednicu da pojača pritisak na Teheran, povukavši paralelu između unutrašnje represije i iranskog delovanja na međunarodnoj sceni.
- Iranska podrška ruskom agresorskom ratu protiv Ukrajine i ugnjetavanje svojih građana deo su iste politike nasilja i nepoštovanja ljudskog dostojanstva - napisao je Sibiha.
Iran: Ako nas Amerika napadne, mi ćemo odgovoriti
Predsednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da će Iran, ako Sjedinjene Države izvedu napade na Iran, gađati Izrael i američke vojne baze širom Bliskog istoka.
Demonstrantima preti smrtna kazna
Iranski državni advokat Mohamad Movahedi Azad rekao je juče da će se svako ko učestvuje u demonstracijama smatrati "neprijateljem Boga", što je krivično delo za koje je predviđena smrtna kazna.
Uhapšeno još 100 ljudi u Teheranu
Poluzvanična novinska agencija Tasnim izvestila je da je u jednoj opštini u pokrajini Teheran uhapšeno 100 ljudi.
Lokalni guverner rekao je za tu agenciju, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, da su privedeni navodno "remetili javni red i mir" te da su u okrugu Baharestan "koristili vatreno i hladno oružje protiv građana i snaga bezbednosti i policije".