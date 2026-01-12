"PROTESTI STAVLJENI POD KONTROLU, SPREMNI SMO ZA RAT!" Raste broj mrtvih, Iran odgovorio na Trampovu pretnju da pre pregovora možda prvo ide INTERVENCIJA (FOTO)
U Iranu se nastavljaju demonstracije tokom kojih su u poslednje tri nedelje stradale stotine ljudi, a više od 10.000 osoba je uhapšeno.
Protesti su krenuli iz prestonice Teherana 28. decembra, a pokrenuti su zbog pada vrednosti iranske valute i ekonomske krize u zemlji, a u međuvremenu su obuhvatili više od 100 gradova širom Irana.
Američki predsednik Donald Tramp od prošle nedelje preti da će i SAD "zapucati" ako iranske bezbednosne snage nastave da napadaju demonstrante.
Iranske vlasti su sinoć proglasile trodnevnu žalost zbog poginulih u "borbi nacionalnog otpora" protiv protesta.
Hamnei prikazao Trampa kao sarkofag koji se raspada: I ovaj će biti svrgnut
Ajatolah Ali Hamnei, iranski vrhovni vođa, objavio je na svom nalogu na društvenoj mreži X karikaturu Trampa koji se raspada kao sarkofag egipatskih faraona, napisavši u opisu slike da predsednik SAD "arogantno sudi celom svetu".
- Treba da zna da su obično tirani i arogantni ljudi poput faraona, Nimroda (kralj Vavilona), Mohamed Reza (Pahlavi, poslednjih šah Irana iz kraljevske dinastije koju je srušena u Islamskoj revoluciji 1979) i njima sličnih, svrgnuti baš na vrhuncu ponosa. I ovaj će biti svrgnut - piše u objavi Hamneija.
Tramp upitan da li je Iran prešao "crvenu liniju" i šta će se desiti u slučaju odmazde Teherana
Tokom obraćanja novinarima u predsedničkom avionu "Er fors uan", koji je sinoć poleteo sa Floride nakon što je Tajna služba SAD na aerodromu pronašla sumnjiv predmet, Tramp je upitan da li je Iran prešao "crvenu liniju" u pogledu broja demonstranata koji su ubijeni.
- Oni počinju (da je prelaze), tako deluje. Mi to pratimo veoma ozbiljno. Vojska to prati i mi razmatramo neke veoma snažne opcije. Doći ćemo do odluke - kazao je Tramp.
On je kazao da je Iran tražio pregovore, što Teheran nije zvanično potvrdio.
- Mislim da im je dosadilo da ih Amerika prebija. Iran želi da pregovara - rekao je Tramp i dodao da će možda SAD ipak prvo morati da deluju ukoliko broj mrtvih i uhapšenih demonstranata nastavi da raste.
Tramp je upitan i iranskim pretnjama odmazdom u slučaju američkog napada.
- Ukoliko to urade, udarićemo na njih na nivoima na kojim nikada ranije nisu udareni - zaključio je Tramp.
Šef iranske diplomatije: Protesti stavljeni pod potpunu kontrolu, spremni smo za rat, ali i za dijalog
Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana, izjavio je jutros da su protesti koji se odvijaju širom zemlje sada "stavljeni pod potpunu kontrolu".
Skaj njuz prenosi da je to objavila Al Džazira, kojoj je dozvoljeno da izveštava iz Irana uprkos tome što su vlasti te zemlje od pršlog četvrtka prekinule internet.
- Mi smo spremni za rat, ali i za dijalog - poručio je Aragči.
Navodi se da je on žestoko optužio Trampa i Izrael za nasilje u Iranu.
- Razlog zašto su demonstracije postale nasilne i krvave jeste da bi se američkom predsedniku pružilo opravdanje za intervenciju - kazao je šef iranske diplomatije.
Incident u Los Anđelesu tokom demonstracija protiv iranske vlade
Demonstracije protiv iranske vlade održane su sinoć u Vestvudu, u Los Anđelesu, gde je najbrojnija iranska zajednica izvan Irana.
Policija Los Anđelesa reagovala je nakon što je kamion naleteo na demonstrante.
Vozilo je udarilo u jednu osobu, niko nije teže povređen, a vozač kamiona je uhapšen.
Najmanje 544 mrtvih
Prema podacima američke organizacije Human Rights Activists News Agency u Iranu je do sada najmanje 544 ljudi poginulo, od čega 496 demonstranata i 48 pripadnika snaga bezbednosti, dok je oko 10.600 ljudi pritvoreno.
Zbog gašenja interneta u Iranu i prekida telefonskih linija, praćenje protesta iz inostranstva je otežana.
Tramp: Iran želi pregovore, ali možda ćemo prvo morati da delujemo
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Teheran predložio pregovore nakon njegove pretnje da će napasti Iran zbog obračuna tamošnjih vlasti sa demonstrantima i stradanja više stotina ljudi.
On je sinoć rekao da njegova administracija pregovara o zakazivanju sastanka sa Teheranom, ali je upozorio da će možda morati prvo da deluje jer se izveštaji o povećanju broja smrtnih slučajeva gomilaju, a vlada nastavlja da hapsi demonstrante.
- Sastanak se ugovara, ali možda ćemo morati da delujemo i pre sastanka zbog onoga što se dešava. Ali sastanak se ugovara. Iran je zvao, žele da pregovaraju - rekao je Tramp sinoć novinarima.
Iran nije izdao saopštenje vezano za Trampovu izjavu, ali je ranije je upozorio da će američka vojska i Izrael biti "legitimne mete" ako SAD upotrebe silu da zaštite demonstrante.