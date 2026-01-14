Slušaj vest

U zgradi Ajzenhauer u Vašingtonu upravo je počeo, mnogi kažu, "sudbonosni" sastanak koji se u međunarodnim krugovima već opisuje kao velika politička drama između Sjedinjenih Američkih Država, Danske i Grenlanda.

Delegaciju koja brani interese Danske i Grenlanda predvode danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen i grenlandska ministarka spoljnih poslova Vivijan Motcfelt. Oni su u kompleks Bele kuće stigli direktno iz danske ambasade kako bi se suočili sa najvišim predstavnicima američke administracije.

18.45 Problem nije rešen?

Dopisnici danskog javnog servisa javljaju da postoji oprezan optimizam posle završetka razgovora.

Procena je da je možda pronađena neka vrsta okvira ili strukture na kojoj se može dalje raditi.

To ne znači da je problem rešen, ali sugeriše da pregovori nisu potpuno propali.

18.43 Konferencija za novinare oko 19.30

Ispred danske ambasade u Vašingtonu upravo su u toku pripreme za konferenciju za novinare. Očekuje se da će se ministri Leke i Motcfelt obratiti javnosti za otprilike 45 do 60 minuta i izneti prve zvanične detalje o tome šta se dešavalo iza zatvorenih vrata u razgovoru sa Vensom i Rubijom.

S obzirom na to da se ispred ambasade već postavljaju mikrofoni i kamere, ovo će biti prvi direktni izveštaj o tome da li je Grenland uspeo da odoli američkim pritiscima, navodi danski javni servis.

18.40 Danski i grenlandski ministri se vratili u ambasadu Danske!

Leke i Motcfelt su se vratili u ambasadu Danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen i grenlandska ministarka Vivijan Motcfelt vratili su se u dansku ambasadu u Vašingtonu nakon sastanka sa Vensom i Rubiom.

Iako je atmosfera u delegaciji navodno dobra, njih dvoje se još uvek nisu zvanično oglasili o konkretnim detaljima i ishodu razgovora.

18.32 - Bela kuća posle sastanka: Kojim putem, čoveče sa Grenlanda?

Bela kuća je tokom sastanka delegacija objavila provokativnu sliku na platformi X: Kojim putem, čoveče sa Grenlanda?

Iz Bele kuće su, uz pomoć veštačke inteligencije generisali fotografiju koja prikazuje dve pseće zaprege na raskrsnici. Jedan put vodi ka SAD pod vedrim nebom i suncem, dok drugi put vodi ka oluji, prikazujući kinesku i rusku zastavu uz palate u mraku.

Uz sliku stoji kratko pitanje: „Kojim putem, Grenlande?“, što se tumači kao jasan pritisak Vašingtona da se Grenland opredeli, piše danski servis DR.

18.30 - Danska delegacija: Sastanak završen, prošao je dobro

Politička dopisnica danskog javnog servisa (DR) dobila je prve informacije direktno od člana danske delegacije. Prema tim navodima, članovi delegacije su odahnuli i smatraju da je sastanak prošao dobro.

Činjenica da je razgovor trajao duže nego što je bilo predviđeno takođe se tumači kao pozitivan znak, jer veoma kratki sastanci obično ukazuju na to da je odmah došlo do nepremostivog konflikta.

18.22 - Incident prilikom fotografisanja Vensa

Neposredno pre početka samog sastanka u zgradi Ajzenhauer dogodio se incident koji dodatno oslikava koliko je bezbednost bila pooštrena. Danski fotograf Tomas Vestergard Serensen izbačen je iz zgrade nakon što je pokušao da fotografiše američkog potpredsednika Džej Di Vensa.

Fotograf je ispričao da se, nakon što je prošao sve bezbednosne provere i ušao u prizemlje, zamalo sudario sa Vensom. Kada je instinktivno pokušao da usnimi taj trenutak, obezbeđenje mu je oštro naredilo da okrene kameru na drugu stranu, a ubrzo nakon toga su ga pripadnici službe bezbednosti izveli iz zgrade.

Ovaj događaj pokazuje koliko je američka strana insistirala na strogoj kontroli svakog pokreta unutar zgrade dok su trajali ovi važni pregovori.

18.12 - Danski ministar istrčao sa sastanka iz zgrade!

Danski ministar spoljnih poslova Lars Leke Rasmusen bukvalno je istrčao sa sastanka u zgradi Ajzenhauer. Odmah po izlasku, otišao je do automobila i sam izvukao svoju jaknu iz prtljažnika, što ukazuje na veliku žurbu ili uzbuđenje nakon razgovora.

Upečatljiv detalj zabeležen na licu mesta je to što je Leke dobio "fist bump" (pozdrav pesnicom o pesnicu) od danskog ambasadora u SAD, što bi moglo da sugeriše određeno olakšanje ili solidarnost nakon teških pregovora.

Iako se još uvek čekaju konkretni detalji o tome šta je dogovoreno, dopisnici sa terena prenose da je atmosfera na samom početku sastanka bila dobra. Te informacije su stigle iz same zgrade dok je sastanak još bio u toku. Ipak, način na koji je ministar Leke napustio zgradu i trenutak sa ambasadorom sada su u glavnom fokusu javnosti koja pokušava da odgonetne kakav je zapravo ishod postignut iza zatvorenih vrata.

1/4 Vidi galeriju U Americi su se sastale delegacije SAD, Danske i Grenlanda, kako bi razgovarali o budućnosti tog ostrva Foto: JIM LO SCALZO/EPA, MADS CLAUS RASMUSSEN/RITZAU SCANPIX

17.20 - Delegacije su ušle u zgradu Ajzenhauer

Sa druge strane pregovaračkog stola nalaze se potpredsednik SAD Džej Di Vens i državni sekretar Marko Rubio, čije prisustvo jasno ukazuje na ozbiljnost zahteva koje Vašington postavlja pred svoje saveznike. Dok se unutar zgrade odvijaju nimalo laki razgovori, ispred samog zdanja vlada velika neizvesnost.

1/7 Vidi galeriju Džej Di Vens sa suprugom Ušom Vens tokom posete Grenlandu Foto: AP Jim Watson

Trenutno nema nikakvih informacija o tome kako sastanak protiče, a još uvek nije poznato ni kada će se učesnici obratiti javnosti niti kada se može očekivati izdavanje zvaničnih saopštenja o ishodu ovih pregovora.