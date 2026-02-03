Slušaj vest

Džefri Epštajn, milioner poznat po tome da se družio sa slavnim ličnostima poput bivšeg britanskog princa Endrua, umro je u zatvoru 2019. godine, dok je čekao podizanje federalne optužnice za seks trafiking, a njujorški islednik proglasio je smrt samoubistvom.

U petak je, inače, objavljena najveća serija sudskih dokumenata o Epstajnu, koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka.

Podgorički mediji, objavili su da se u najnovijim dokumentima o Epstajnu, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, pominju i bivši crnogorski predsednik Milo Đukanović, kao i nekadašnji šef slovačke diplomatije Miroslav Lajčak. Đukanović je demantovao bilo kakve veze sa Epstajnom, dok je Lajčak podneo ostavku na mesto savetnika slovačkog premijera, i rekao da precizno zna da mu nikada nisu ponuđene seksualne usluge i da nikada nije učestvovao u takvim aktivnostima.

Saša Borojević, analitičar gostovao je u emisiji "Puls Srbije" i tom prilikom govorio o najnovijim informacijama u slučaju Epstajna:

- Treba pogledati širu dimenziju. Epstajn je imao i jednu fondaciju na čijem je čelu bio Hrvat. A ta fondacija je služila za pranje para, za uticaj na medije, društvo i gobalan način funkcionisana. Mada, nisu mi zanimljivi Lajčak i Milo, već neki drugi. Zbog čega se na spisku nalaze pojedini doktori iz Srbije koji su komunicirali sa Epstajnovom fondacijom, zbog čega se tri rektora nalaze na spisku, profesori iz Novog Sada - kaže Borojević i dodaje:

- Zapravo se radilo o dokumentima iz 2017. godina, gde se nalazi prepiska Epstajna i Bil Gejtsa, gde se pominje simulacija pandemije. Najavili su simulaciju pandemije, koja je postala direktna 2019. godine i zašto su se uključili u to rektori? Jedan od njih je vrlo borben za demokratniju na ulicama Beograda. Biće zanimljivo da objasne šta su radii.

Borojević je u svojoj emisiji kontaktirao Džefrijevog brata, Marka Epstajna, pitavši ga da li je on ubijen ili je zaista izvršio samoubistvo:

- Uživo u emisiji je rekao da je on ubijen. Žao mi je što nije živ u rukama ljudi koji bi mogli da iskoriste i otvore sve fajlove, bez bilo kakve cenzure. Onda bi svima bilo jasno zbog ega potezi lidera iz Evrope deluju čudno.

"Najmlađe dete je imalo 4 godina"

U dosijeu o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu pominje se i najbogatiji Albanac sa Kosova i Metohije, političar Bedžet Pacoli, ali i nekadašnja predsednica privremenih institucija u Prištini Atifete Jahjaga.

- Ako je na Kosovu postojala žuta kuća za organe srpskih vojnika iz koje su slati u Nemačku, zamislite onda šta su sve spremni da urade. Šta je bilo čiji život? Gde su te devojčice i dečaci? Gde je njihovo groblje? Njihovi roditelji? 99% njih su žrtve. Žrtva u međuvremenu se identifikuje i postaje mnogo gora. Najmlađe dete je imalo 4 godine. Neverovatno je da imate izložbu stradanja te dece - kaže Borojević.

Donald Tramp

Borojević tvrdi da su se Tramp i Epštajn poznavali 20 godina, te da su bili veoma dobri prijatelji:

- Nismo svesni koliko smo u opasnih zoni, zbog bolesnih idiota koji se nalaze na tri miliona stranica i koji bi uradili bilo šta samo da se ne objavi njegovo ime. Dok budu izazivali nuklearni rat, sve će biti uredu. Dolazimo do toga da je okej oteti nečijeg precednika, ubiti nekoliko hiljada dece u Palestini, okej je što je umrlo 60% pčela i tako dalje. Rat i napad na Iran se neće zadržati na Iranu, već će dovesti do ekalacije.

