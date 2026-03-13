"ako ne želite da Orešnik udari, onda se ne mešajte u naše poslove"

Beloruski lider, Aleksandar Lukašenko upozorio je da bi Belorusijamogla da upotrebi ruski raketni sistem "Orešnik", sposoban da nosi nuklearno oružje, ukoliko NATO ili Ukrajina napadnu ciljeve na beloruskoj teritoriji.

Njegova izjava usledila je kao odgovor na komentare ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Zelenski: Sistem u Belorusiji je legitimna meta

Ranije u februaru, u intervjuu za beloruski opozicioni portal Zerkalo, Zelenski je rekao da Rusija i Belorusija prave "predstavu" oko raspoređivanja sistema "Orešnik" u Belorusiji i da bi to oružje trebalo smatrati legitimnom metom za NATO.

- On (Lukašenko) ne bi trebao da se igra, jer će posle takvih poteza Rusi dovesti "Orešnik" na belorusku teritoriju čak i bez konsultacija s njim - rekao je Zelenski.

Lukašenko: Branićemo se ako budemo ugroženi

Lukašenko je tu izjavu nazvao "potpunom besmislicom", rekavši da Belorusija nema planove da napada susedne prestonice, ali da će se braniti ako bude ugrožena.

- Ne kažem da ćemo sutra gađati Viljnus, Varšavu ili Kijev tim "Orešnikom". Bože sačuvaj. To nije naš zadatak - rekao je novinarima u petak.

- Naš zadatak je da branimo svoju zemlju. Ali ako ne želite da "Orešnik" udari, onda se ne mešajte u naše poslove - ni vi iz Ukrajine, ni iz Poljske, ni iz Litvanije, ni iz Letonije.

Dodao je da Belorusija neće "sedeti i gledati" ako se objekti na njenoj teritoriji budu smatrali legitimnim metama.

- Imamo sredstva da do njih dođemo - rekao je Lukašenko, poručivši kritičarima da "ne mlate praznu slamu".

Rusija rasporedila sistem u Belorusiji

Prema izveštajima, Rusija je krajem 2025. rasporedila novorazvijeni raketni sistem u Belorusiji. Tokom godišnjeg obraćanja u decembru, Lukašenko je rekao da je sistem stigao u zemlju i stavljen u borbenu pripravnost.

- Orešnik je u Belorusiji od juče i prelazi na borbeno dežurstvo - izjavio je.

Rusija je prvi put predstavila to oružje nakon što ga je upotrebila u napadu na ukrajinski grad Dnjepar 21. novembra 2024.

Strahovanja Evrope i procene analitičara

Ukrajinska spoljnobaveštajna služba saopštila je da je Rusija rasporedila balističku raketu srednjeg dometa "Orešnik" u Belorusiji kao deo šire strategije pritiska na evropske zemlje.

Prema ukrajinskim zvaničnicima, raspoređivanje sistema u Belorusiji skratilo bi vreme leta projektila do evropskih prestonica u poređenju sa lansiranjima sa ruskog poligona Kapustin Jar, a istovremeno bi moglo da zaštiti sistem od potencijalnih ukrajinskih napada.

Zapadni analitičari veruju da bi "Orešnik" mogao da bude modifikovana verzija sovjetske balističke rakete srednjeg dometa RS-26 Rubež, sa dometom većim od 4.000 kilometara i mogućnošću nošenja više nuklearnih ili konvencionalnih hipersoničnih bojevih glava.

Ukrajina tvrdi da je uništila jedan lanser