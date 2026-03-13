Predsednik Donald Tramp naredio je ministru finansija Skotu Besentu da odmah dođe u Situacionu sobu Bele kuće, dok se administracija bavi finansijskim posledicama rata sa Iranom.

Besent je u četvrtak razgovarao sa novinarom Vilfredom Frostm iz emisije "The Master Investor Podcast" za Sky News u "Sobi novca" u Ministarstvu finansija kada ga je iznenada prekinuo pomoćnik, otprilike 13 minuta posle početka intervjua.

"Predsednik vas želi odmah", rekao je pomoćnik Besentu, prema snimku koji je objavljen na mreži X.

Mikrofon je skinut sa Besentovog sakoa dok je napuštao zgradu u 10:22 ujutru, prema vremenskoj oznaci koju je objavio Sky News. Najviši ekonomski zvaničnik vratio se skoro dva sata kasnije.

Besent je rekao da je tokom sastanka sa Trampom razgovarano o "mnoštvu stvari".

U međuvremenu, Frost je pitao Besenta kakvo je raspoloženje predsednika Trampa nakon hitnog poziva da dođe u Belu kuću.

"Predsednik je odlično raspoložen, iranska misija napreduje mnogo brže nego što je planirano", rekao je Besent, pre nego što je otkrio da njegov tinejdžer razmišlja o tome da se pridruži vojsci.

"Mogu da dam najveći kompliment ovom timu, od predsednika Trampa, preko načelnika Združenog generalštaba, do ministra rata. Poverio bih život svog deteta u njihove ruke", rekao je.

Intervju je potom prešao na temu tekućeg sukoba sa Iranom, koji je počeo 28. februara kada su Sjedinjene Države pokrenule operaciju "Epic Fury", deo šire zajedničke operacije sa Izraelom, u kojoj je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Hamenei.

Frost je pomenuo jačanje američkog dolara i kako je ranije ove nedelje dostigao visok nivo, dok su drugi finansijski pokazatelji pretrpeli udar zbog rata. Deo finansijskog priliva dolazi i zbog toga što je iranski režim, sada pod vođstvom novog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija, pojačao kontrolu nad ključnim pomorskim prolazom u Persijskom zalivu Ormuski morez koristeći ga kao "sredstvo pritiska na neprijatelja".

Besent je rekao da bi SAD mogle početi da prate međunarodne brodove kroz taj prolaz kada pretnja iranskog napada bude uklonjena.

"Verujem da će, čim to bude vojno moguće, američka mornarica, možda zajedno sa međunarodnom koalicijom početi da prati brodove kroz moreuz", rekao je.

Američki zvaničnici su strahovali da je Iran možda postavio podvodne mine kako bi blokirao pomorske rute, ali do sada nisu pronađeni dokazi o eksplozivima.

"U stvari, tankeri i dalje prolaze. Iranski tankeri, verujem i neki pod kineskom zastavom, prošli su kroz moreuz. Znamo da ga nisu minirali", rekao je Besent.