Slušaj vest

Američki ministar finansija Skot Besent najavio je danas ublažavanje sankcija Rusiji za kupovinu njihove nafte zarad stabilnosti na tržištu naftnih derivata zbog rata na Bliskom istoku koji traje već dve nedelje, a počeo je u subotu 28. februara bombardovanjem Teherana i mnogih drugih gradova u Iranu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski smatra da to nije dobra odluka Sjedinjenih Država, prenosi Skaj njuz.

"Ublažavanje sankcija će dovesti do jačanja Rusije. Čuli smo signale da to ima veze sa stabilizacijom situacije, ali iz mog ugla, logika je potpuno drugačija.

Realnost je da Rusija troši novac na oružje - primarno na dronove kojim izvršava masovne napade po Ukrajini. Obaveštajni podaci pokazuju da se isti dronovi koriste u napadima Irana na države na Bliskom istoku.

Isti dronovi, takođe, se koriste za napade na evropske i američke snage koje su prisutne u tom regionu. Zaključak je da ublažavanje sankcija, koje će dovesti do većeg broja dronova koji će vas napadati, je loša odluka", ocenio je predsednik Ukrajine.