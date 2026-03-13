Američki Stejt department ponudio je danas nagradu do 10 miliona američkih dolara za informacije o novom iranskom vrhovnom vođi ajatolahu Modžtabi Hamneijui drugim visokim iranskim zvaničnicima povezanim sa Islamskom Revolucionarnom gardom (IRGC).

U objavi programa "Nagrade za pravdu" (Rewards for Justice), koji vodi Služba za diplomatsku bezbednost Stejt departmenta, među osobama za koje se traže informacije navedeni su Modžtaba Hamnei, zamenik šefa kabineta njegovog pokojnog oca Ali Asgar Hedžazi, kao i predsednik Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani.

Na listi se nalaze i, viši vojni savetnik vrhovnog vođe Jahja Rahim Safavi, ministar unutrašnjih poslova Irana Eskandar Momeni i ministar obaveštajnih poslova Esmail Hatib, preneo je Iran Internešenal.

Foto: Morteza Nikoubazl/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

U objavljenom letku navode se i četiri funkcije bez imenovanih nosilaca - sekretar Vrhovnog saveta odbrane, šef vojne kancelarije vrhovnog vođe, vrhovni komandant Korpusa islamske revolucionarne garde i savetnik vrhovnog vođe Irana.

Program "Nagrade za pravdu" pozvao je osobe koje imaju informacije o navedenim pojedincima, kao i o visokim komandantima IRGC-a i njihovim mrežama, da ih dostave putem šifrovanih platformi za razmenu poruka ili komunikacionog kanala zasnovanog na Tor mreži. Kako se navodi, za informacije koje ispunjavaju uslove može biti isplaćena nagrada do 10 miliona dolara.

Kurir.rs/ Iran Internešenal/Agencije

