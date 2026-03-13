Američki predsednik Donald Tramp je u intervjuu za "Fox News Radio" govorio o ratu na Bliskom istoku i oglasio se o navodima da ruski predsednik Vladimir Putin pomaže Iranu, prenosi Gardijan.

Američke obaveštajne službe su u prvim danima izraelsko-američke vojne operaije "Epski bes" objavile izveštaj u kom se navodi da Rusija pomaže Iranu sa informacijama o tačnim lokacijama američkih vojnih baza na Bliskom istoku.

"Mislim da im Putin malo pomaže. I on verovatno misli da mi pomažemo Ukrajini, zar ne?

Da, mi i Ukrajini pomažemo. To i kaže Putin, i Kina bi mogla da kaže istu stvar.

Znate, oni to rade, pa radimo i mi. Da budemo pošteni, i oni i mi to radimo", izjavio je Tramp.

Kurir,rs/Gardijan/Agencije

