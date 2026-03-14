Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp saopštio je da su američke snage izvele snažan napad na iranske vojne ciljeve na ostrvu Harg u Persijskom zalivu, navodeći da je operaciju sprovela Centralna komanda Sjedinjenih Država.

U objavi na društvenoj mreži "Truth Social" Tramp je naveo da je bombardovanje "potpuno uništilo svaki vojni cilj" na tom ostrvu.

Ostrvo Harg Foto: Printscreen

"Pre samo nekoliko trenutaka, po mom naređenju, Centralna komanda Sjedinjenih Država izvršila je jedno od najmoćnijih bombardovanja u istoriji Bliskog istoka i potpuno uništila svaki vojni cilj na iranskom krunskom dragulju, ostrvu Harg. Naše oružje je najmoćnije i najsofisticiranije koje je svet ikada video, ali, iz razloga pristojnosti, odlučio sam da ne uništim naftnu infrastrukturu na ostrvu.

Međutim, ukoliko Iran, ili bilo ko drugi, učini bilo šta što bi ometalo slobodan i bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, odmah ću preispitati ovu odluku", naveo je Tramp.

Dodao je da je američka vojska "najsmrtonosnija, najmoćnija i najefikasnija sila bilo gde u svetu".

"Tokom mog prvog mandata, pa i trenutno, obnovio sam našu vojsku u najsmrtonosniju, najmoćniju i najefikasniju silu, ubedljivo, bilo gde u svetu. Iran nema nikakvu mogućnost da brani bilo šta što želimo da napadnemo – oni ne mogu ništa da urade povodom toga!

Foto: Printscreen, Shutterstock/FUN FUN PHOTO

Iran nikadsa neće imati nuklearno oružje, niti će imati mogućnost da ugrozi Sjedinjene Američke Države, Bliski istok ili, štaviše, svet! Iranska vojska, i svi ostali koji su uključeni u ovaj teroristički režim, bi trebalo da polože oružje i spasu ono što je ostalo od njihove zemlje, što nije mnogo! Hvala vam na pažnji posvećenoj ovom pitanju", napisao je Tramp na svom profilu na mreži "Truth Social".

Nekoliko sati ranije CENTCOM ne na svom nalogu na platformi X objavio snimak poletanja nevidljivih bombardera B2.

"B-2 stelt bombarderi poleću da izvrše misiju tokom Operacije 'Epski bes', isporučujući vatrenu moć dugog dometa kako bi ne samo eliminisali pretnju iranskog režima danas, već i uništili njegovu sposobnost da se ponovo izgradi u budućnosti", navodi se u objavi na profilu CENTCOM-a na platformi X, uz snimak poletanja aviona.