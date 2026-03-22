Iranske rakete tipa Gadr nisu nezaustavljive, ali predstavljaju jednu od najozbiljnijih pretnji savremenim protivraketnim sistemima zbog svoje brzine, dometa i razorne moći — što potvrđuju i ocene Izraelske odbrambene snage, koje ih svrstavaju među već poznate i zahtevne balističke pretnje.

Reč je o balističkim raketama srednjeg dometa koje razvija Korpus čuvara islamske revolucije, kao unapređenu verziju starijeg modela Šahab-3. Njihov procenjeni domet kreće se između 1.600 i 2.000 kilometara, što im omogućava da pogode ciljeve širom Bliskog istoka, uključujući i teritoriju Izraela.

Gadr rakete se lansiraju velikom brzinom i prate balističku putanju — nakon uzletanja izlaze izvan atmosfere, a zatim se velikom brzinom obrušavaju ka cilju. U završnoj fazi mogu dostići hipersonične brzine, što značajno otežava njihovo presretanje.

Izrael koristi Strelu za presretanje Gadra

Nose konvencionalne bojeve glave težine i do nekoliko stotina kilograma eksploziva, a postoje i varijante sa kasetnim punjenjem koje raspršuju više manjih eksplozivnih projektila na širokom području.

Za njihovo presretanje Izrael koristi višeslojni sistem protivraketne odbrane, uključujući Strela, namenjen upravo balističkim pretnjama velikog dometa. Ipak, čak i uz visoku efikasnost, nijedan sistem ne garantuje stoprocentnu zaštitu — naročito u uslovima masovnih lansiranja, kada više projektila stiže gotovo istovremeno.

Poređenje sa još moćnijim Sadžilom

Upravo ta kombinacija velike brzine, visoke putanje i mogućnosti zasićenja odbrane čini rakete Gadr izuzetno opasnim oružjem.

Najjača raketa Irana je Sadžil - dometa od 2.000, ako ne i više. Za razliku od Gadra, priprema je mnogo brža, može se lansirati gotovo odmah, a tehnologija je naprednija, jer je reč o dvostepenoj raketi na čvrsto gorivo i teže ju je otkriti i uništi pre lansiranja.