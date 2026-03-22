Iranske rakete tipa Gadr nisu nezaustavljive, ali predstavljaju jednu od najozbiljnijih pretnji savremenim protivraketnim sistemima zbog svoje brzine, dometa i razorne moći — što potvrđuju i ocene Izraelske odbrambene snage, koje ih svrstavaju među već poznate i zahtevne balističke pretnje.

Ne propustitePlanetaTEHERAN OBJAŠNJAVA ZAŠTO JE OGRANIČIO DOMET RAKETA NA 2.000 KILOMETARA: Sa namerom smo udarili limit! (VIDEO)
Reč je o balističkim raketama srednjeg dometa koje razvija Korpus čuvara islamske revolucije, kao unapređenu verziju starijeg modela Šahab-3. Njihov procenjeni domet kreće se između 1.600 i 2.000 kilometara, što im omogućava da pogode ciljeve širom Bliskog istoka, uključujući i teritoriju Izraela.

Gadr rakete se lansiraju velikom brzinom i prate balističku putanju — nakon uzletanja izlaze izvan atmosfere, a zatim se velikom brzinom obrušavaju ka cilju. U završnoj fazi mogu dostići hipersonične brzine, što značajno otežava njihovo presretanje.

Izrael koristi Strelu za presretanje Gadra

Nose konvencionalne bojeve glave težine i do nekoliko stotina kilograma eksploziva, a postoje i varijante sa kasetnim punjenjem koje raspršuju više manjih eksplozivnih projektila na širokom području.

Za njihovo presretanje Izrael koristi višeslojni sistem protivraketne odbrane, uključujući Strela, namenjen upravo balističkim pretnjama velikog dometa. Ipak, čak i uz visoku efikasnost, nijedan sistem ne garantuje stoprocentnu zaštitu — naročito u uslovima masovnih lansiranja, kada više projektila stiže gotovo istovremeno.

Poređenje sa još moćnijim Sadžilom

Upravo ta kombinacija velike brzine, visoke putanje i mogućnosti zasićenja odbrane čini rakete Gadr izuzetno opasnim oružjem.

Ne propustitePlanetaPOZNATO I ŠTA SU IRANCI GAĐALI RAKETAMA "SADŽIL" DOMETA 2.000 KM! Do Tel Aviva stiže za 7 minuta, rakete ispaljene iz iranske nuklearne zone!
Sedžil

Najjača raketa Irana je Sadžil - dometa od 2.000, ako ne i više. Za razliku od Gadra, priprema je mnogo brža, može se lansirati gotovo odmah, a tehnologija je naprednija, jer je reč o dvostepenoj raketi na čvrsto gorivo i teže ju je otkriti i uništi pre lansiranja.

Ne propustitePlanetaUKRAJINCI U ŠOKU DOK GLEDAJU ŠTA RADE AMERIKANCI NA BLISKOM ISTOKU: Za jednog "šahida" ispaljuju OSAM RAKETA! "Ne razumem šta su radili sve ove godine"
PlanetaIRAN PRVI PUT UPOTREBIO NAPREDNE RAKETE: Novi talas napada na Izrael i zalivske zemlje (VIDEO, FOTO)
Planeta"IRANSKE VLASTI SU NAS OPASNO SLAGALE! DALI SU RUSIMA SVE, ČAK SU I UPRAVLJALI ŠAHIDIMA!" Zelenski osuo paljbu po Teheranu!
PlanetaPOJAVIO SE SNIMAK KAKO "ŠAHID" UNIŠTAVA LUKU PRIJATELJSKE DRŽAVE IRANA! Bivši general SAD Fotel upozorio: Nije Teheran sve istrošio! (VIDEO)
