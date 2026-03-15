POZNATO I ŠTA SU IRANCI GAĐALI RAKETAMA "SADŽIL" DOMETA 2.000 KM! Do Tel Aviva stiže za 7 minuta, rakete ispaljene iz iranske nuklearne zone!
"Sa sigurnošću u istinitost Božjeg obećanja, danas su teške, brze, dvostepene rakete 'Sadžil' lansirane ka komandnim i kontrolnim centrima vazdušnih operacija cionskog režima“, napisao je brigadni general Madžid Musavi, komandant Vazdušno-kosmičkih snaga Iranske revolucionarne garde, u objavi na svom Iks profilu.
Iranska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da je u okviru najnovijeg talasa operacije lansirano ukupno 54 rakete, uključujući Horamšar, Hejbar Šekan, Kadr, Emad i, prvi put, četiri jedinice strategijske rakete "Sadžil".
Prema iranskim izvorima, rakete su pogodile komandne i kontrolne centre izraelskog ratnog vazduhoplovstva, uključujući vojne i strateške objekte unutar Izraela. Fragmenti raketa pali su i u zonu američkog konzulata, bez izveštaja o žrtvama.
Od Irana do Tel Aviva za 7 minuta
Sadžil je dvostepena raketa sa čvrstim gorivom dometa oko 2.000 kilometara, sposobna da pogodi ciljeve iz Natanz nuklearne zone u Iranu do Tel Aviva za oko sedam minuta.
Njena visoka brzina i manevrisanje tokom terminalne faze čine je izazovom za konvencionalne sisteme protivvazdušne odbrane. Iran je prethodno koristio samo rakete sa tečnim gorivom, dok "Sadžil" omogućava bržu pripremu i lansiranje, kao i lakši transport i skladištenje.
