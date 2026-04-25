Zloglasni sicilijanski mafijaški šef, koji je stajao iza mnogih ubistava, preminuo je u italijanskom zatvoru visoke bezbednosti u Milanu. Benedito "Nito" Santapaola, jedan od najmoćnijih vođa Koza Nostre, umro je u 87. godini. Santapaola, poznat pod nadimcima "Il cacciatore" odnosno Lovac i "Il licantropo" u prevodu Vukodlak, vodio je mafiju u gradu Kataniji na istoku Sicilije od kasnih 1970-ih do ranih 1990-ih.

Uhapšen je 1993. godine nakon 11 godina bekstva, ali je optužen da je nastavio da vodi mafiju i iza rešetaka. Osamdesetsedmogodišnjak je služio više doživotnih kazni zatvora zbog ubistava i drugih zločina kada je umro.

Dok je vodio Cosa Nostru u Kataniji, Santapaola je proširio uticaj mafije u kontroli javnih ugovora, iznuda i trgovine drogom. Često se pominjao u istragama i suđenjima vezanim za niz mafijaških masakara koji su harali Italijom ’80-ih i ’90-ih.

Među njima su bila i ubistva Đovanija Falconea i Paola Borselina 1992. godine, dvojice najpoznatijih italijanskih tužilaca za borbu protiv mafije. Santapaola je osuđen kao jedan od podstrekivača napada u kojima je ubijeno i nekoliko telohranitelja, kao i Falconeova supruga.

Takođe je osuđen za naručivanje ubistava novinara Đuzepea Fave 1984. godine i policijskog inspektora Đovanija Lizija 1992. godine. Santapaolina mafijaška "porodica" bila je umešana u nasilne i krvave sukobe sa suparnicima, poput onih protiv kolege mafijaša Alfija Ferlita tokom ’80-ih, kao i protiv klanova Kursoti, Kapelo i Piler početkom ’90-ih. Ovi mafijaški ratovi rezultirali su sa više od 220 ubistava u gradu Kataniji i široj pokrajini tokom dve godine.

Santapaolina supruga, Karmela Minniti, bila je uz njega kada je uhapšen 1993. godine. Dve godine kasnije ubio ju je bivši član suparničkog mafijaškog klana, koji je izjavio da ju je likvidirao iz osvete, kako bi Santapaola osetio istu bol koju je i sam pretrpeo.

Kako je postao vođa sicilijanske mafije

Santapaola je rođen u opskurnoj četvrti San Kristoforo u Kataniji, u siromašnoj porodici zajedno sa braćom Salvatoreom, Antoninom, Nataleom i brojnim rođacima, poput klana Ferera, klana Erkolano i klana Romeo, koji su kasnije postali članovi ili saradnici Cosa Nostre i buduća jezgra mafijaške porodice Santapaola-Erkolano.

U mafijašku porodicu u Kataniji, Santapolu, koji je tada imao nešto više od 20 godina, početkom ’60-ih uveo je njegov rođak Francesco Ferera, dok je kriminalna organizacija u to vreme bila pod komandom Đuzepea Kalderonea. Santapaolina prva osuda bila je 1962. godine zbog krađe i kriminalne zavere. Osam godina kasnije poslat je u progonstvo, a 1975. godine ponovo osuđen, ovaj put zbog krijumčarenja cigareta.

Te iste godine Kalderone je "promaknut" u Regionalnu komisiju Cosa Nostre, a Santapola preuzima ilegalne poslove u Kataniji za mafijašku porodicu i time postaje "capo famiglia" klana. Santapaola je upravljao interesima u trgovini heroinom i delovao kao glavni izvršilac za vodeće poslovne ljude. Kako bi preuzeo apsolutnu vlast, 1978. godine ubio je i Kalderonea, čime je postao vođa mafijaške porodice u Kataniji.

U mafijaškim ratovima koje je vodio, Santapaola je početkom ’80-ih bio ranjen dva puta, a u to vreme najžešće sukobe vodio je sa frakcijom Alfija Ferlita, bliskog prijatelja Đuzepea Kalderonea. Kada je Ferlito uhapšen, Santapaola je isplanirao osvetu i ubio ga iz zasjede dok su ga karabinjeri pratili tokom transfera između dva zatvora.

Povezivan sa brojnim političarima

Bio je povezan sa brojnim političarima i moćnicima iz različitih društvenih krugova koji su mu bili na platnoj listi, pa je mafija često saznala za naloge za hapšenje pre nego što su izdati, a ponekad su imena čak prekrižena na spisku. Na primer, policija je pustila Santapaolu nakon samo nekoliko rutinskih pitanja kada je njegov blindirani automobil pronađen na mestu žestoke pucnjave u kojoj je ubijeno više osoba. Štaviše, nastavili su mu izdavati dozvolu za nošenje oružja, uprkos njegovom dobro poznatom kriminalnom dosjeu.

Posao je nasledio njegov najstariji sin, Vinćenco Santapaola, koji je od 1992. godine bio pod raznim optužbama i u zatvorima zbog kriminalnih dela povezanih sa pokušajima reorganizacije očeve mafijaške imperije.

