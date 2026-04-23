Teheran se još nije izjasnio

Teheran se još nije izjasnio

Vremenski okvir da se Iran izjasni o produžetku prekida vatre diktiraće samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp, izjavila je danas portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

"On to održava i velikodušno nudi malo fleksibilnosti režimu koji je potpuno ukaljan", rekla je Livit na konferenciji za medije u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

Prema njenim rečima, razlog zašto se Teheran još nije izjasnio u tom pogledu je to što u iranskim vlastima navodno ima "sukoba između pragmatične i tvrdokorne struje, a predsednik Tramp želi jedinstven odgovor".

Kako je navela, američka blokada iranskih luka i brodova, odnosno "Operacija ekonomski bes" nastavlja se "efikasno i uspešno". Livit tvrdi da SAD "guše iransku ekonomiju".

Dodala je da će Tramp okončati rat u Iranu onda "kada to bude najbolje za SAD i američki narod". Govoreći o navodima iranskih medija koji su preneli da Iran nije tražio prekid vatre koji je Tramp uveo, ona je rekla da takve navode treba uzeti sa oprezom.

"Videli smo da se ono što oni govore javno dosta razlikuje od onoga što nama i našem pregovaračkom timu govore privatno", rekla je Livit.

Istakla je da Bela kuća nije promenila stav o tome da je uslov SAD za okončanje rata to da Iran mora da preda svoj obogaćeni uranijum Vašingtonu. Govoreći o dva broda koja je Iran zauzeo u Ormuskom moreuzu, ona je rekla da SAD to ne vidi kao kršenje primirja.

"To nisu bili američki brodovi, niti izraelski brodovi. To su bila dva međunarodna plovila", rekla je ona.

Iznela je tvrdnju da je, zahvaljujući američkim napadima, Iran sada spao sa "najsmrtonosnije mornarice na Bliskom istoku" na to da je te brodove preoteo "ponašajući se kao gomila gusara".