Više ljudi je povređeno u jutrošnjem direktnom sudaru dva voza u blizini Hileroda, na 40 kilometara severno od danske prestonice Kopenhagena.

- U pitanju su dva lokalna voza koja su se direktno sudarila. Među putnicima ima povređenih. Svi su izašli iz vozova, tako da niko nije zarobljen - rekao je portparol vatrogasne službe šire oblasti Kopenhagena.

Direktan sudar vozova u Danskoj blizu prestnice Kopenhagena

Danski javni medijski servis DR je objavio, pozivajući se na policiju, da se veruje se da je povređeno između pet i deset osoba.