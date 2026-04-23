Više ljudi je povređeno u jutrošnjem direktnom sudaru dva voza u blizini Hileroda, na 40 kilometara severno od danske prestonice Kopenhagena.

- U pitanju su dva lokalna voza koja su se direktno sudarila. Među putnicima ima povređenih. Svi su izašli iz vozova, tako da niko nije zarobljen - rekao je portparol vatrogasne službe šire oblasti Kopenhagena.

Direktan sudar vozova u Danskoj blizu prestnice Kopenhagena Foto: STEVEN KNAP/RITZAU SCANPIX

Danski javni medijski servis DR je objavio, pozivajući se na policiju, da se veruje se da je povređeno između pet i deset osoba.

AP navodi da je velika železnička nesreća izazvala masovnu intervenciju službi Hitne pomoći.

(Kurir.rs/Deutsche Welle/AP/Preveo i priredio: N. V.)

