Slušaj vest

Trampovi kapci postali su vidno teški negde na polovini televizijskog obraćanja u četvrtak popodne, tokom kojeg je najavljivao dogovor sa farmaceutskom kompanijom Regeneron.

Dok su iza njega u Ovalnom kabinetu stajali ministri i direktori farmaceutskih kompanija, Tramp je potpuno zatvorio oči, a potom se nekoliko puta budio i ponovo otvarao oči.

On je bivšeg predsednika Džoa Bajdena godinama ismevao i nazivao ga "Sleepy Joe" (Pospani Džo). Međutim, sudeći prema snimcima iz Bele kuće, čini se da Trampu taj nadimak sada mnogo bolje pristaje.

Ovo nije prvi put da je Tramp javno dremnuo pred kamerama. Poslednji put se to dogodilo prošlog meseca tokom sastanka kabineta, dok je ministar odbrane Pit Hegset govorio protiv medijskog izveštavanja o američko-izraelskom ratu protiv Irana i Libana.

Samo nekoliko dana pre toga, činilo se da je utonuo u san i na konferenciji za novinare o radnoj grupi u Memfisu.

Od ovih "popodnevnih dremki" na radnom mestu, pa sve do kontroverznih objava na Truth Socialu, postoji niz dokaza koji, prema navodima teksta, dovode u pitanje trenutno mentalno stanje američkog predsednika.