Slušaj vest

Erni Dosio (75), američki milioner i vlasnik vinograda iz Kalifornije, ceo život je iz hobija lovio krupnu divljač i trofeji u vidu glava egzotičnih životinja krasili su njegovu vilu.

Sada je život izgubio upravo u lovu.

Dok je u savani centralne Afrike pokušavao da ulovi vrlo retku vrstu - žutoleđeg dujkera (vrstu antilope), pregazilo ga je krdo slonova i ubilo na mestu.

Tokom decenija lovio je slonove, leoparde, nosoroge, bivole i lavove širom Afrike, a kod kuće u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) lovio je gotovo sve vrste divljih jelena.

Sreća ga je napustila prošlog petka kada je tokom lova naleteo na pet ženki slona sa mladunčetom. A ako uzmemo u obzir da su afrički slonovi najveći živi sisari - ženke mogu biti visoke do 3,6 metara, težiti skoro četiri tone i trčati brzinom do 40 kilometara na sat - onda je jasno da Erni nije imao nikakve šanse.

Slonovi su bili skriveni u gustom rastinju tako da je delovalo kao da su se pojavili "niotkuda". Prvo je napadnut profesionalni lovac koji je bio sa Ernijem. Teško je povređen, ali nije životno ugrožen. A onda su slonice nasrnule na Ernija i nasmrt ga izgazile, piše Dejli mejl.

- Budući da su bile ženke sa mladuncem, verovatno su se osetile ugroženo i napale su ga - rekao je neimenovani penzionisani lovac iz Kejptauna.

Prema njegovim rečima, Erni je bio veoma poznat i popularan lovac u SAD i Africi, i "veliki zaljubljenik u očuvanje prirode, koji je mnogo je radio u humanitarnim akcijama i bio je zaista dobar čovek".

- Ono što se dogodilo duboko je pogodilo mnoge s obe strane Atlantika - dodao je lovac.

Za ovu "avanturu", Erni je izdvojio čak 30.000 funti (oko 34.600 evra odnosno otprilike 4 miliona dinara). On je tragao za žutoleđim dujkerom, stidljivom šumskom antilopom sa žutim leđima, koju je otkrio engleski botaničar 1815. godine.

Erni je imao vinograd od 12.000 hektara u Modestu, gradu u Kaliforniji. Iza njega su ostali supruga Beti, kao i sinovi Džef i Blejk.

Još jedan milioner stradao na sličan način

Ašer Votkins (52), takođe američki milioner i strastveni lovac, stradao je na sličan način u avgustu prošle godine kada ga je brutalno napao bivo.

On je sa profesionalnim vodičem tragao za krupnim papkarom teškim oko 1,3 tone kada je ogromni bivo iznenada istrčao iz guste vegetacije i krećući se brzinom od oko 56 kilometara na sat naleteo na njega, oborio ga i gotovo u sekundi usmrtio!

Afrički bivo, poznat i kao "crna smrt", godišnje ubije oko 200 ljudi na afričkom kontinentu. Poznat je po tome da usmrti više lovaca nego bilo koja druga životinja, uključujući slonove, lavove, nosoroge i krokodile.