AMERIKA I IZRAEL RATOM SPASLI VLAST U TEHERANU? Bili pred kolapsom zbog pobune u zemlji, sada računaju da će Tramp PRVI DA "TREPNE" i odustane od blokade Irana
Danas je 58. dan od početka rata Izraela i SAD protiv Irana, druge runde mirovnih pregovora i dalje nema u Islamabadu.
Najnoviji udarac nadanjima da bi mir mogao da proistekne iz produženog prekida vatre, koji bi prema ranijim najavama američki predsednik Donald Tramp mogao da obustavi danas, nanet je odlukom šefa Bele kuće da ne šalje izaslanike u pakistansku prestonicu na sastanka s Abasom Aragčijem, šefom iranske diplomatije.
Pezeškijan razgovarao sa pakistanskim premijerom: Iran neće u prisilne pregovore sa SAD
Iranski predsednik Masud Pezeškijan izjavio je da Teheran neće ulaziti u "prisilne pregovore" sa SAD dokle god se suočava sa pritiskom i pretnjama.
Državna televizija IRIB je prenela da je Pezeškijan u telefonskom razgovoru sa pakistanskim premijerom Šehbazom Šarifom kazao da aktuelne akcije SAD potkopavaju poverenje i komplikuju bilo kakav put ka dijalogu.
Pezeškijan je rekao da će napredak ostati težak ukoliko se ne zaustave "neprijateljske akcije i operativni pritisci" iz Vašingtona.
On je dodao da Vašington prvo mora da ukloni "operativne prepreke, uključujući blokadu" brodova koji putuju do i iz iranskih luka kako bi se stvorili uslovi za rešavanje problema.
Aragči se vraća u Pakistan, nije sve propalo?
Iranska agencija IRNA je objavila jutros da se očekuje da će se ministar spoljnih poslova Abas Aragči vratiti u Pakistan nakon posete Omanu ovog vikenda.
Aragči je ranije rekao da je napustio Islamabad i otišao u Oman u subotu nakon "plodne posete" pakistanskoj prestonici, iako se nije sastao ni sa jednim od američkih pregovarača.
IRNA je takođe izvestila da se iranska delegacija koja je pratila Aragčija tokom posete Pakistanu vratila u Teheran dok je šef diplomatije bio u Omanu, ali da će se ta grupa verovatno vratiti u Islamabad večeras.
Analitičar za CNN: Iran računa na to da Amerika ne može da blokira Teheran mesecima
Pomorska blokada koju su SAD uvele Iranu guši glavne ekonomske puteve Islamske Republike, ostavljajući Teheran suočen sa nadolazećom krizom skladištenja nafte, a njegove građane sa rastućim cenama hrane i sve većom nezaposlenošću.
To navodi CNN koji ocenjuje da, ukoliko Vašington nije spreman da pomorsku blokadu sprovodi još mesecima, biće teško potpuno demontirati iransku privredu koja se godinama prilagođavala američkom pritisku i sankcijama koje su je "sakatile".
Navodi se da, koliko god da Iran pati, njegovi lideri će biti svesni da je i američki predsednik Donald Tramp pod pritiskom, s obzirom na to da se šef Bele kuće u domaćoj javnosti suočava sa sve većim negativnim reakcijama zbog rata, a njegovu Republikansku partiju očekuju i ključni izbori za Predstavnički dom Kongresa i Senat u novembru, na sredini njegovog drugog mandata.
Američka televizija naklonjena demokratama ocenjuje da Teheran možda računa da će Tramp prvi da "trepne", odnosno da odustane od sukoba na Bliskom istoku.
Podseća se da je pre samo tri meseca iranska vlada je bila na ivici kolapsa nakon što su ljudi izašli na ulice širom zemlje da protestuju zbog lošeg vođenja ekonomije.
Ista ta vlada je dobila spas kada su SAD i Izrael pokrenuli napade, a sada koristi rat kao izgovor da opravda teške ekonomske uslove u zemlji koja ima 92 miliona stanovnika.
- Iran se već suočio sa kampanjom maksimalnog pritiska tokom Trampovog prvog mandata i bio je primoran da prepolovi proizvodnju nafte. Ako blokada potraje mesecima, to će definitivno uticati na ekonomske izglede Irana, ali iransko očekivanje je da sama Amerika ne može da toleriše takav pritisak toliko dugo - kazao je za CNN Esfandjar Batmangelidž, izvršni direktor Fondacije Burs i Bazar.
