Izložba pod nazivom "Relikvije" otvorena je u muzeju Art Zoo u Amsterdamu, a posetiocima od 17. aprila nudi nesvakidašnji spoj umetnosti i paleontologije – fosile dinosaurusa i praistorijskih životinja predstavljene kao umetnička dela.

U središtu postavke nalazi se devet skulptura nastalih od praistorijskih fosila, koje potpisuju umetnici Jap Sinke i Feri van Tongeren. Posebnu pažnju privlači lobanja triceratopsa stara oko 67 miliona godina, koja je postavljena iznad hiperrealistične skulpture korala i u prostoru se lagano rotira kao deo instalacije.

Autori ističu da je ideja bila da se fosilima, koji se najčešće čuvaju u naučnim i edukativnim zbirkama, da "monumentalni oblik" i nova estetska vrednost.

- Samo smo osetili potrebu da ih predstavimo u monumentalnoj formi, kako bi dobili više značaja i vrednosti - rekao je Van Tongeren.

Među eksponatima su i kosti basilosaurusa, velikog morskog sisara starog između 30 i 40 miliona godina, koje su umesto klasične rekonstrukcije skeleta predstavljene kao umetnička instalacija. Van Tongeren navodi da naučni muzeji imaju važnu edukativnu ulogu, ali da često nedostaje emotivna i vizuelno privlačna dimenzija.

Projekat je realizovan u saradnji sa italijanskom kompanijom Zoik, specijalizovanom za paleontološka istraživanja i rekonstrukciju fosila. Kako objašnjava kustos izložbe i paleontolog Iakopo Briano, rad je započeo iskopavanjem i identifikacijom rasutih fosila, nakon čega su stručnjaci rekonstruisali skelete kao svojevrsnu slagalicu, pre nego što su predati umetnicima.

Priprema izložbe trajala je oko deset godina, a cilj je bio stvaranje odnosa „poštovanja i divljenja“ prema fosilima kao prirodnim i umetničkim formama.

- Neophodno je da se vratimo instinktivnijem i emotivnijem pristupu ovim izuzetnim kreacijama, bilo da dolaze iz sveta umetnosti ili prirode - poručio je Briano.