Ministar odbrane Malija general Sadio Kamara ubijen je u jučerašnjem napadu u kojem su džihadističke i pobunjeničke snage zauzele gradove i vojne baze širom zemlje, javlja danas AP pozivajući se na neimenovanog oficira i još dva izvora, dok BBC večeras navodi da je vest o smrti potvrdila i Kamarina porodica.

"Nažalost, general Ministarstva odbrane, Sadio Kamara, ubijen je tokom napada koji je ciljao njegovu kuću juče“, rekao je vojni zvaničnikm zahtevajući anonimnosti jer nije imao dozvolu da razgovara sa medijima.

Još dve osobe, lider civilnog društva i pripadnik obezbeđenja, potvrdile su ovu informaciju, navodi AP.

Vlada Malija se još nije oglasila.

Separatistički borci su se u subotu pridružili islamskim militantima u jednon od najvećih koordiniranih napada na vojsku uMalija glavnom gradu Bamaku i nekoliko drugih gradova. U napadima je ranjeno najmanje 16 ljudi.

Separatisti se godinama bore za stvaranje nezavisne države na severu Malija, dok se militanti povezani sa Al Kaidom i Islamskom državom bore protiv vlade više od decenije.

Raanaije danas Asošijeted pres je javio da su se nalijske trupe i ruski plaćenici povukli iz severnog grada Kidala nakon niza koordiniranih napada pobunjeničkih i džihadističkih snaga širom zemlje, saopštili su pobunjenici u nedelju.

Portparol separatističke grupe Azavadski oslobodilački front (FLA), koju predvode Tuarezi, rekao je da su se trupe Ruskog afričkog korpusa i malijska vojska povukle iz grada nakon što je postignut sporazum o njihovom mirnom odlasku.

"Kidal je proglašen slobodnim“, rekao je portparol FLA Mohamed El Maulud Ramadan.

Slične informacije objavio je i BBC, navodeći da su se ruski plaćenici, koje je angažovala malijska vojska, saglasili da se povuku iz Kidala nakon dva dana sukoba, saopštila je separatistička grupa Azavadski oslobodilački front (FLA) Vojska Malija nije odgovorila na zahteve za komentar, navodi AP.