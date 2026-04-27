Slušaj vest

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči doputovao je u Rusiju, gde je planirano da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, prenosi BBC.

Iranska agencija IRNA objavila je na društvenoj mreži X snimke njegovog dočeka na moskovskom aerodromu.

Aragči u Rusiju dolazi nakon posete Omanu gde su, kako je rekao, razgovori bili usmereni na "načine za obezbeđivanje bezbednog tranzita u Ormuskom moreuzu, u korist svih dragih suseda i sveta".

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana

Tokom vikenda, Aragči je takođe rekao da je imao veoma produktivnu posetu Islamabadu, gde je preneo stav Irana u vezi sa realnim okvirom za trajno okončanje rata.

"Tek treba da vidimo da li su SAD zaista ozbiljne u vezi sa diplomatijom", napisao je Aragči na društvenim mrežama u subotu.

Nakon tog komentara usledila je vest da je američki predsednik Donald Tramp otkazao planove da američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner posete Islamabad, gde se vode mirovni pregovori s Iranom.