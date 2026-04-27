Američki državni sekretar Marko Rubioje izjavio da ponuda Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza pod striktnim uslovima nije prihvatljiva za Sjedinjene Američke Države niti druge zemlje.

Rubio je ukazao da Iran ima drugačiji pogled na ovaj strateški plovni put od većine ostatka sveta, preneo je AP.

“Ono što oni podrazumevaju pod otvaranjem moreuza je da on bude otvoren za plovidbu, sve dok se prolazak kroz njega koordinira sa Iranom i dobija se njihova dozvola, ili će vas dići u vazduh i naplatiti vam”, naveo je američki zvaničnik.

Prema rečima Rubija, to nije otvaranje Ormuskog moreuza koji, inače, predstavlja međunarodne vode.

“Oni ne mogu da prikažu normalnim, niti im mi to možemo tolerisati, sistem prema kojem su Iranci ti koji odlučuju ko će koristiti moreuz”, kazao je američki državni sekretar u intervjuu za Foks njuz.

Iran je nešto ranije izneo Sjedinjenim Američkim Državama novi predlog da ponovo otvori Ormuski moreuz i okonča rat, dok su nuklearni pregovori odloženi za kasniju fazu, preneo je danas Aksios, pozivajući se na jednog američkog zvaničnika i dva izvora upoznata sa situacijom.

Novi predlog, dat SAD preko pakistanskih posrednika, fokusira se prvo na rešavanje krize oko moreuza i američke blokade.

Kao deo toga, prekid vatre bi bio produžen na duži period ili bi se strane složile o trajnom okončanju rata.