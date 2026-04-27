Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je danas da je "sistemska demonizacija" predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampadoprinela političkom nasilju usmerenom protiv njega, ističući da on i dalje ima poverenje u Tajnu službu SAD.

"Retorika ispunjena mržnjom, stalna i nasilna retorika usmerena ka predsedniku Trampu, iz dana u dan tokom 11 godina, pomogla je da se legitimizuje ovo nasilje i dovede nas do ovog mračnog trenutka", rekla je Livit na konferenciji za novinare, preneo je NBC News.

Ona je dodala da oni koji Trampa nazivaju fašistom, pretnjom demokratiji i porede ga sa Adolfom Hitlerom "zarad političkih poena", podstiču ovakve incidente.

Livit je navela da su zapisi osumnjičenog za pucnjavu "neodvojivi od reči koje svakodnevno slušamo", a kao primer je navela izjavu televizijskog voditelja Džimija Kimela koji je prvu damu SAD Melaniju Tramp nazvao "udovicom u iščekivanju".

Govoreći o dezinformacijama na internetu, uključujući teorije zavere da je nedavni napad na predsednika Trampa i predstavnike njegove administracije na večeri Udruženja dopisnika Bele kuće u hotelu ''Hilton'' u Vašingtonu bio insceniran, Livit je istakla da je važno brzo izneti tačne informacije kako bi se takve tvrdnje opovrgle.

Ona je ocenila da su Ministarstvo pravde i američki Federalni istražni biro (FBI) "dobro obavili posao" u informisanju javnosti o osumnjičenom napadaču.

Livit je potvrdila da će šefica kabineta Bele kuće Sjuzi Vajls održati sastanak sa najvišim bezbednosnim zvaničnicima kako bi se razmotrile dodatne mere zaštite predsednika na budućim velikim događajima.

"Predsednik i dalje ima poverenje u Tajnu službu SAD, ali Bela kuća nastavlja da postavlja teška pitanja kako bi se obezbedila njegova sigurnost", rekla je ona.

Dodala je da administracija kontinuirano preispituje procedure kako bi bezbednost predsednika bila na najvišem nivou, ističući da je to apsolutni prioritet.

Na pitanje da li vlast smatra da je reč o bezbednosnom propustu, Livit je rekla da predsednik veruje da su protokoli funkcionisali i da je Tajna služba "dobro obavila svoj posao".

Ona je navela da će se u narednom periodu razmatrati i eventualne promene u organizaciji predsedničkih događaja, ali da Tramp ne želi da političko nasilje promeni način života u SAD.

"Subota je trebalo da bude veče posvećeno slobodi govora, ali ga je prekinuo napadač koji je došao sa namerom da izvrši atentat na predsednika i članove administracije", rekla je Livit.

Rekla je da je reč o, kako prenosi CBS News, trećem atentatu na Trampa u poslednje dve godine.

"Iako smo blagosloveni što imamo neustrašivog predsednika, ne bi trebalo da živimo u zemlji u kojoj takav stalni strah od političkog nasilja prožima naše društvo svakog dana. Niko se poslednjih godina nije suočio sa više metaka i više nasilja od predsednika Trampa", istakla je Livit.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bele kuće, kojoj je u subotu uveče prisustvovao Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

Osumnjičeni za pucnjavu nema krivični dosije i nije bio na radaru policije.