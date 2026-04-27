Slušaj vest

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac ponovo je danas zapretio Libanu, ovog puta „vatrom koja će spaliti celu zemlju“, dva dana pošto je premijer naredio vojnu eskalaciju protiv Bejruta, piše Anadolija .

Tokom sastanka sa izaslanicom UN za Liban, Žanin Henis-Plashart, Kac je uputio oštre poruke. „Lider Hezbolaha Naim Kasem se igra vatrom, a ta vatra će spaliti Hezbolah i ceo Liban“, rekao je Kac, prema saopštenju iz njegove kancelarije.

Izrael Kac Foto: EPA Abir Sultan, EPA Atef Safadi

Poruka libanskom predsedniku

Izraelski ministar je tvrdio da libanska vlada „nastavlja da se krije“ pod okriljem Hezbolaha. „Vatra će izbiti i progutati kedre Libana“, upozorio je Kac.

Kac je dodao da se libanski predsednik Džozef Aun „kocka sa budućnošću Libana“ i rekao da Izrael neće prihvatiti situaciju u kojoj prekid vatre u Libanu postoji istovremeno sa nastavkom napada na izraelske snage i severni Izrael.

Ministar odbrane je rekao da su on i premijer Netanjahu naredili izraelskoj vojsci da „odgovori razornom vatrom protiv Hezbolaha u slučaju bilo kakve štete, pretnje ili kršenja izraelskog suvereniteta“.

Napadi na Bejrut u Libanu Foto: Bilal Hussein/AP

Primirje i nastavak sukoba

S druge strane, libanski predsednik Aun je rano ujutro u ponedeljak izjavio da je prekid vatre sa Izraelom „prvi i neophodan korak“ za bilo kakve dalje pregovore sa Tel Avivom. Naglasio je da je taj stav već prenet Sjedinjenim Državama, koje posreduju u pregovorima.

Netanjahu je u subotu naredio vojsci da pojača napade na Liban kao odgovor na napade Hezbolaha. Desetodnevni prekid vatre proglašen je između Libana i Izraela 17. aprila, ali ga je Tel Aviv više puta kršio. Američki predsednik Donald Tramp je u četvrtak objavio da su se Liban i Izrael složili da produže prekid vatre za tri nedelje, nakon druge runde razgovora u Vašingtonu.

Hezbolah je, s druge strane, izvršio niz napada dronovima na izraelske vojnike u južnom Libanu i severnom Izraelu, navodeći kao razlog ponovljena kršenja primirja od strane Izraela. Prema zvaničnim libanskim podacima, više od 2.500 ljudi je ubijeno, više od 7.750 je ranjeno, a više od 1,6 miliona je raseljeno u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta.