Ukrajina protestuje Izraelu zbog ruskih brodova sa žitom za koje tvrdi da je ukradeno, dok Tel Aviv uzvraća da "navodi nisu dokazi" i najavljuje istragu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je izraelski ambasador pozvan u Ministarstvo zbog toga što je Izrael prihvatio još jedan ruski brod sa žitom za koje Kijev tvrdi da je ukradeno sa okupiranih teritorija.

Sibiha je naveo da takva trgovina ne bi smela da ugrozi odnose dve zemlje i upozorio Izrael da ne prihvata "ukradeno žito". Prema pisanju Ukrinform i izraelskog lista Haaretz, brod "Panormitis" čeka dozvolu za pristajanje u Haifi, dok su ove godine već istovarene četiri slične pošiljke.

Kijev je zbog toga uručio protestnu notu i zatražio konkretne mere.

Izrael je odgovorio da se diplomatski odnosi ne vode putem društvenih mreža i medija, već kroz zvanične kanale.

"Navodi nisu dokazi, a oni još nisu dostavljeni. Nije podnet ni zahtev za pravnu pomoć. Slučaj će biti ispitan, a sve institucije će postupati u skladu sa zakonom", poručeno je Gideo Sar.

Ranije je Sibiha o ovom pitanju razgovarao i sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideon Sar, nakon što je jedan ruski brod već isporučio desetine hiljada tona ukrajinske pšenice u izraelsku luku.