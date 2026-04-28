Ukrajina protestuje Izraelu zbog ruskih brodova sa žitom za koje tvrdi da je ukradeno, dok Tel Aviv uzvraća da "navodi nisu dokazi" i najavljuje istragu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha izjavio je da je izraelski ambasador pozvan u Ministarstvo zbog toga što je Izrael prihvatio još jedan ruski brod sa žitom za koje Kijev tvrdi da je ukradeno sa okupiranih teritorija.

Sibiha je naveo da takva trgovina ne bi smela da ugrozi odnose dve zemlje i upozorio Izrael da ne prihvata "ukradeno žito". Prema pisanju Ukrinform i izraelskog lista Haaretz, brod "Panormitis" čeka dozvolu za pristajanje u Haifi, dok su ove godine već istovarene četiri slične pošiljke.

Kijev je zbog toga uručio protestnu notu i zatražio konkretne mere.

Izrael je odgovorio da se diplomatski odnosi ne vode putem društvenih mreža i medija, već kroz zvanične kanale.

"Navodi nisu dokazi, a oni još nisu dostavljeni. Nije podnet ni zahtev za pravnu pomoć. Slučaj će biti ispitan, a sve institucije će postupati u skladu sa zakonom", poručeno je Gideo Sar.

Ranije je Sibiha o ovom pitanju razgovarao i sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideon Sar, nakon što je jedan ruski brod već isporučio desetine hiljada tona ukrajinske pšenice u izraelsku luku.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"UKRAJINA NEMA SNAGU DA PRIMORA PUTINA NA MIR! TEHERAN JE PRETNJA, UPRKOS NETANJAHUOVIM REČIMA" Ugledni američki analitičar za Kurir o svetskim sukobima
tramp.jpg
PlanetaTAJNI DOGOVOR IRANA I IZRAELA UZ POSREDOVANJE RUSIJE! Sve krenulo nakon Trampove poruke Putinu da se "prvo pozabavi Ukrajinom" (FOTO)
Vladmir Putin Benjamin Netanijahu
Planeta"NATO I EU SU OBJAVILI RAT RUSIJI"! Šef diplomatije Lavrov tvrdi da "kolektivni Zapad" direktno učestvuje u sukobu u Ukrajini, oštre reči i na račun Izraela
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov
PlanetaNA PRAGU POBEDE! LABURISTI VODE NA IZBORIMA U NORVEŠKOJ! Desnica gubi tlo pod nogama!
xxx EPA Javad Parsa.jpg
PlanetaŠPANSKI PREMIJER JASAN: Uveli smo sankcije Rusiji, a Izraelu ništa! To su dvostruki aršini
Pedro Sančez