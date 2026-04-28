Slušaj vest

Severnokorejski lider Kim Džong Un potvrdio je doktrinu koja zahteva od vojnika da izvrše samoubistvo na bojnom polju kako bi izbegli zarobljavanje tokom učešća u ruskom ratu protiv Ukrajine.

Govoreći na događaju u Pjongjangu povodom otvaranja spomenika Severnokorejcima poginulim u Ukrajini, Kim je dva puta pomenuo vojnike koji su se „digli u vazduh“, prema izveštaju državne Korejske centralne novinske agencije.

„Heroji koji su bez oklevanja izabrali samouništenje, samoubilački napad, da bi odbranili veliku čast. Nisu očekivali nikakvu nadoknadu, iako su postigli izvanredne podvige. Poginuli su herojskom smrću“, rekao je Kim u govoru upućenom porodicama poginulih i visokim ruskim zvaničnicima.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Putin Kim Džong Un Foto: AP Gavriil Grigorov, AP

Kim i Putin potpisuju vojni sporazum 2024. godine

Kim je 2024. godine potpisao vojni sporazum sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji uključuje odredbu o međusobnoj odbrani. Južnokorejske i zapadne obaveštajne agencije procenjuju da je Pjongjang od tada poslao najmanje 10.000 vojnika i desetine hiljada kontejnera oružja kako bi pomogao Rusiji u ratu protiv Ukrajine.

Veruje se da je Severna Koreja pretrpela velike gubitke, sa hiljadama poginulih na bojnom polju, izveštava Blumberg.

Kimova izjava dolazi nakon izveštaja da su severnokorejski vojnici u Ukrajini morali da sebi oduzmu život kako bi izbegli da budu zarobljeni. Ovi navodi se zasnivaju na ukrajinskim obaveštajnim podacima i svedočenju zarobljenog severnokorejskog vojnika.

Foto: AP Alexander Nemenov, Shutterstock

Severna Koreja pojačava testiranje oružja

Severna Koreja je ove godine pojačala testiranje oružja, uključujući balističke rakete kratkog dometa, usred rastuće zabrinutosti da vojska te zemlje stiče pravo borbeno iskustvo učestvujući u ratu zajedno sa Rusijom.

Ranije ovog meseca, Pjongjang je objavio da je testirao više raketa Hvasong-11, tip rakete kratkog dometa poznate i kao KN-23 ili KN-24, za koju Ukrajina tvrdi da je Severna Koreja isporučila Moskvi.