TOTALNI OBRT U AFERI IBICA: Austrijsku vladu nije srušila Ruskinja već BOSANKA! Dnevno dobijala BEZOBRAZNO velike pare da im smesti! Štrahe kasno ukapirao i vikao: KLOPKA, KLOPKA... (VIDEO)

List navodi da su organizatori klopke unajmili izvesnu Bosanku koja je za svoje glumačke sposobnosti dobijala dnevnicu između 6.000 i 7.000 evra.

U zaveru je bilo umešano četvoro ljudi - pored već poznatog bečkog advokata iranskog porekla i detektiva, tu su bila još dva eksperta za bezbednost, koji su bili zaduženi za nastanak snimka koji je izazvao političku krizu u Austriji.

Motiv za postavljanje klopke Štraheu bili su lična osveta, kao i odbijanje slobodarske politike.

Jedan advokatov telohranitelj je znao detalje iz Štraheovog privatnog života i na osnovu tih informacija je tražena devojka koja bi ga navela da nasedne na sve.

Najpre se govorilo da se radi o Letonki, ali sada se ispostavilo da se radi o Bosanki koja zna više stranih jezika i koja je uspešno glumila nećaku ruskog milijardera.

Inače državno tužilaštvo pokrenulo je istragu oko "Ibica afere" i saopštilo je da se vodi istraga u svim smerovima u vezi proizvodnje video snimaka.

Podsetimo, na snimku se vidi da Štrahe navodnoj nećaki ruskog milijardera nudi državne poslove za finansijsku podršku njegovoj stranci, a iza svega navodno stoje stoje advokat i detektiv, a sada se ispostavilo da je sav materijal od njih otkupilo jedno nemačko udruženje.

Advokat je bio zadužen za prodaju materijala i još je 2017. više stranaka nudio delove tog materijala, ali niko u Austriji nije želeo da ga kupi.

Uoči izbora za Evropski parlament, dve godine od snimanja, dogovorili su preko Nemačke da objave materijal.

Detektiv je preko svojih kontakata u nemačkim medijima tražio kupce.

Jedno udruženje je taj materijal platilo 600.000 evra, i potom ga prosledilo nemačkom magazinu Špigelu i dnevniku Zidojče cajtungu.

Prema nemačkim medijima, radi se o udruženju "Centar za političku lepotu", koje se o ovom slučaju ne izjašnjava.

Podsetimo, javnosti je prikazan samo manji deo šestosatnog snimka na kom se vidi kako Štrahe, očigledno pod uticajem alkohola, razgovara sa ženom koja se predstavila kao Aljona Makaraova, nećaka ruskog tajkuna.

Sa njima su bili desna Štraheova ruka Johan Gudenus i njegova supruga Tajana, inače srpskog porekla.

Uglavnom, pijanom Štraheu, u toj vili na Ibici, nakon šest sati brutalnog samosramoćenja, ipak se upalila lampica. "Klopka, klopka, to je totalna klopka", kazao je Štrahe.



Ono što je Štraheu bilo sumnjivo, bili su nokti navodne Makarovljeve nećake, koji, kako je on to smatrao, nisu bili dovoljno čisti za jednu tako bogatu ženu. Prema nekim tumačenjima čini se da ga je Gudenusa u to čak i uspeo da uveri. Na snimci se čuje da je Štrahe toj Ruskinji obećao da ubuduće građevinska firma "Štrabah", koja dobija najviše državnih konkursa, ako FPO pobedi na izborima, neće više dobijati ništa, nego će poslove dobijati navodna firme te Ruskinje. "Po višoj ceni", dodao je, odnosno po ceni višoj od realne.

