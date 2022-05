DRITAN ŠALJE MILA U POLITIČKU PENZIJU? Pavićević: Abazović vratio Srbe u institucije Crne Gore NEMA VIŠE GLASOVA ZA ĐUKANOVIĆA!

Vladimir Pavićević istakao je da podržava manjinsku vladu s Dritanom Abazovićem na čelu, za koje smatra da su proizvod jedne demokratske misli u Crnoj Gori.

- Mi vidimo da manjinska vlada postoji u zemljama Skandinavije, a mi uzimamo to kao neki standard. Ako bismo mi tretirali manjinsku vladu kao nelegitimnu onda bismo je osporavali u mnogim zemljama. Dritan Abazović se vratio na ono što je izborna volja građana - istakao je direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Pavićević je u razgovoru s voditeljima Oljom Lazarević i Goranom Anđelkovićem naveo i da Zdravko Kriviokapić ništa nije uradio da se izbori sa kriminalom, dok već u prvom mesecu Dritanove vlade imamo hapšenje Vesne Medenice.

- To je ogroman slučaj, mimo tog slučaja imamo i Blaža Jovanića. Vi imate ogromnu akciju koja je započela. Dritan sada ima dve godine da se pokaže, moje prognoze su uglavnom bile veoma dobre, na osnovu jedne veoma dobre teze da Dritan hoće da se uvede red u Crnu Goru, u ovo društvo. Mislim da je on zadao sebi jednu veliku misiju da na kraju mandata ove njegove vlade dobije datum za pristupanje EU i da onda uđe u izbore i u novu vladu uđe sa tim kapitalom - kaže Pavićević.

Ljudi su oduševljeni ovom borbom protiv organizovanog kriminala u Crnoj Gori, istakao je Pavićević i dodao:

- Mnogi pričaju da Milo Đukanović upravlja Drtanom, a ja bih rekao da je obrnuto. Evo primer, meni se čini da je Milov DPS postao satelitska stranka Dritana Abazovića. Čist primer je ponašanje Dritana Abazovića prema SPC i patrijarhu Porfiriju - kaže Pavićević.

foto: Kurir televizija

Na pitanje zašto i dalje u javnosti vlada mišljenje da se Milov DPS vraća na poziciju da upravlja daljinskim upravljačem, Pavićević smatra da je Abazović taj koji upravlja Milom i da za to ima mnogo dokaza.

On se osvrnuo i na izbore, za koje je rekao da je glavni cilj u poslednje vreme bio da se skloni vlada Zdravka Krivokapića, koju je ocenio kao čistu propast.

- Ključan čovek pored Dritana Abazovića je Vladimir Joković, a on nije iz Milovog tabora. On je Srbin iz Pive, a Dritan je sam rekao da Srbi treba podjednako da učestvuju u upravljanju Crnom Gorom, a kada ste vi to mogli da čujete od Mila? SNP ima predsednicu Skupštine Crne Gore Danijelu Đurović, Srpkinju iz Herceg Novog. Oni pokušavaju da dovedu do pomirenja. I sami kažu da je Milo još godinu dana predsednk, pa ide u političku penziju. Postoji pokušaj premošćavanja problema u Crnoj Gori na kojima je intezivno radio Milo Đukanović. Dritan se bori protiv toga - kaže Pavićević.

Pavićević je istakao da stranka Mila Đukanovića sve mora da radi što joj Dritan kaže i da njihova popularnost masovno opada u svim delovima Crne Gore.

- Nema više glasova za Mila. U Ulcinju Dritan ima dva i po puta više glasova od njega, što nikad nije bilo. A u Beranama se prepolovio broj Milovih glasača - rekao je Pavićević.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

06:54 PAVIĆEVIĆ: DRITAN NAPRAVIO ČUDO U CG! Milova stranka postala njegov satelit, a evo šta ga čeka sa patrijarhom Porfirijem