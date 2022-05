PAVIĆEVIĆ: DRITAN NAPRAVIO ČUDO U CG! Milova stranka postala Abazovićev satelit, a evo šta ga čeka sa patrijarhom Porfirijem

Direktor društva za istraživanje politike i političke teorije, Vladimir Pavićević, istakao je da Dritan Abazović misli da Otvoreni Balkan donosi koristi, ne samo državama koje su inicirale tu ideju, već svima.

- I on je i pre nego što je postao predsednik vlade najavio da treba da se uđe i pristupi toj ideji. Sada i preduzima neke korake i ne samo da je to najbolja inicijativa mira na Balkanu u poslednjih 30 godina, već donosi i ogromnu ekonomsku korist. Druga velika vest je da će Dritan Abazović da se sastane sa srpskim patrijarhom. To mnogo doprinosi, sećamo se Mila Đukanovića, koji je napao Srpsku pravoslavnu crkvu. To sve vodi i ka drugoj najavljenoj aktivnosti Dritana Abazovića, a to je potpisivanje temeljnog ugovora sa SPC, što je najnormalnije da se desi. Dritan se prvi upustio da sruši vladu Zdravka Krivokapića, koja je razočarala u potpunosti - kaže Pavićević.

foto: Kurir televizija

On je istakao da, iako su za pojedine postupke Abazovića mnogi smatrali izdajničkim, Pavićević je naveo da nema govora o tome.

- Kakva izdaja, on je obezbedio da DPS glasa za Dritana Abazovića, a da niko iz Milove stranke ne bude u vladi i postane satelitska stranka Abazovića. To je Dritan napravio čudo i pre nego što je došao na čelo vlade - kaže Pavićević.

Nedvosmisleno je da je Dritan Abazović apsolutni favorit zapada u Crnoj Gori, navodi Pavićević, što ocenjuje kao veoma pozitivnu stvar.

- Da li je sa stanovišta naroda i u Crnoj Gori i u okolini bolje da Dritan bude favorit ili Milo Đukanović? Mislim da je za sve mnogo bolje da to bude Abazović - zaključio je Pavićević.

Odnosi sa Rusijom

- Imamo veoma delikatnu situaciju između Crne Gore i Rusije i dosta se ističe to da je Srbija veoma dobro precizirala svoje diplomatske odnose u 15 tačaka, gde se izjasnila da su i Rusi i Ukrajinci bratski narod i pozvala na prekid rata i čuvanje teritorijalnog integriteta jedne zemlje - kaže Pavićević.

foto: Kurir televizija

Kosovo i Metohija

Na pitanje voditelja jutarnjeg programa Kurir televizije, Gorana Anđelkovića, da li su sporne izjave Abazovića oko Kosova i Metohije, Pavićević je istakao da je to velika tema, čak i sa stanovišta vlade Crne Gore.

- Sa stanovišta Vlade Crne Gore KiM je rešeno pitanje, sa stanovišta Vlade Srbije, nije rešeno pitanje. Sada se posmatra na način da, bez obzira na status jedne države, možemo da pokušamo da rešimo i iskoristimo sve prednosti inicijative Otvoreni Balkan. Mislim da to i jeste pitanje umeštnosti politike nekih ljudi, da ako postoje neke tačke na koje se različitno gleda, daj da vidimo šta u tim okolnositma može da se uradi - kaže Pavićević.

