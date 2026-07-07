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Čitanjem optužnice danas je počeo glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića (34) optuženog da je 16. novembra prošle godine u Mostaru pucnjem iz pištolja usmrtio Aldinu Jahić (32) iz Kalesije.

Prema optužnici koju je pročitala kantonalna tužiteljka tužilaštva HNK, Vesna Pranjić, Anis Kalajdžić se tereti za krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe" u sticaju sa KD "Neovlašteno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje".

Takođe, optužen je i za produženo krivično delo "Ugrožavanje sigurnosti", gde je oštećena osoba Naida Macić s kojom je Kalajdžić bio ranije u vezi.

Anis Kalajdžić Foto: Facebook/Anis Kalajdžić

Naime, Sudsko veće kojim predsedava sudija Darko Zovko i čije su članice Mediha Boškailo Veledar i Majna Lovrić donelo je odluku o spajanju krivičnih postupaka protiv Kalajdžića, zbog međusobne veze i, praktično, istovetne inkriminacije, ali i u cilju vođenja jedinstvenog i efikasnog procesa.

Glavni pretres koji je počeo u 11 sati, a u sudnici su članovi porodice, rodbina i prijatelji ubijene Aldine Jahić, koji nose majice sa simboličnom porukom "Pravda za Aldinu".

"Bićes moja ili ničija"

Kalajdžić se tereti za dugotrajno i sistematsko zlostavljanje, praćenje i pretnje smrću upućene dvema osobama. Prema optužnici, optuženi je više puta pretio da će ubiti svoju bivšu devojku N.M. između septembra 2024. i januara 2025. godine.

Optužnica ga tereti i za usmeravanje agresivnih radnji prema drugoj žrtvi, bivšoj devojci Aldini Jahić. U optužnici se detaljno opisuju provala, fizičko nasilje, praćenje ispred fitnes centra i poruke putem aplikacija za komunikaciju u kojima je navodio da će žrtva "biti njegova ili ničija" i da poseduje vatreno oružje.

Aldina Jahić Foto: printscreen/društvene mreže

"Dana 16. novembra 2025. godine, oko 18 časova, na autobuskoj stanici u Mostaru, nakon što je prethodno neovlašćeno nabavio pištolj koji je imao kod sebe, sačekao je Aldinu koja je tamo trenirala, ispred fitnes centra i zadao joj više udaraca u glavu i grudi. Plašeći se za svoj život, Aldina je potrčala ka hotelu 'T..', Trg Ivana Krndelja bb u Mostaru. Plašeći se za svoju bezbednost, uplašenim glasom je rekla prolaznicima da pozovu policiju jer je prati muškarac i preti joj pištoljem, nakon čega je ušla u restoran 'B..' i pozvala policiju mobilnim telefonom", navodi se u optužnici.

Ubio je u toaletu restorana

Za to vreme, optuženi Kalajdžić je došao u restoran i zatekao žrtvu u toaletu dok je ponovo pokušavala da pozove pomoć, nakon čega joj je prišao i, pucajući joj iz pištolja u slepoočnicu, naneo joj smrtonosne povrede, od kojih je ona preminula na licu mesta, prenosi Avaz.