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Požar koji je u ponedeljak uveče izbio u okolini Metkovića proširio se preko granice i zahvatio područje Bosne i Hercegovine, gde vatrogasci vode borbu sa više aktivnih požarišta.

Prema navodima Čapljinskog portala, trenutno su aktivna četiri požara na području Čapljine – u Gabela Polju, Adi, Strugama-Gorici i Crnićima.

Iz Profesionalne vatrogasne stanice Čapljina ističu da je situacija izuzetno ozbiljna i da je prioritet zaštita stambenih objekata.

"Kuće su ugrožene, sve raspoložive snage su na terenu, a dolazi i pomoć iz drugih gradova", kazali su iz PVP-a Čapljina, dodavši da im u gašenju pomažu i dva Air Tractora.

Sve vatrogasne ekipe iz Čapljine angažovane su na gašenju požara, a ulažu velike napore kako bi vatru stavile pod kontrolu i sprečile njeno dalje širenje. Prema poslednjim informacijama, požar se širi iznad Struga i Gorice prema Docu, gde se intervencija nastavlja.

Požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

Kako navodi Čapljinski portal, vatrogasci se suočavaju i sa nedostatkom vozila, zbog čega su zatražili pomoć kolega iz susednih mesta.

Plamen je u pojedinim delovima stigao do kuća, ali je jedna vatrogasna ekipa u Crnićima uspela da spreči veću štetu.

Na hrvatskoj strani granice, prema dosadašnjim informacijama, naselja i poljoprivredne površine nisu ugroženi.

"Močvarni deo požara koji je nepristupačan nama za zemaljske snage, mi gasimo na delovima gde nam je pristupačno i gde možemo doći do požara. Tokom dana najavljuju malo pojačanje vetra, nadam se da nam to neće stvarati velike probleme i da ćemo uspeti da ugasimo požar tokom dana", rekao je Igor Kuran, vođa smene JVP Metković.

(Kurir.rs/Euronews/Klix.ba)

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