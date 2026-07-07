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Požar koji je u ponedeljak uveče izbio u okolini Metkovića proširio se preko granice i zahvatio područje Bosne i Hercegovine, gde vatrogasci vode borbu sa više aktivnih požarišta.

Prema navodima Čapljinskog portala, trenutno su aktivna četiri požara na području Čapljine – u Gabela Polju, Adi, Strugama-Gorici i Crnićima.

Iz Profesionalne vatrogasne stanice Čapljina ističu da je situacija izuzetno ozbiljna i da je prioritet zaštita stambenih objekata.

"Kuće su ugrožene, sve raspoložive snage su na terenu, a dolazi i pomoć iz drugih gradova", kazali su iz PVP-a Čapljina, dodavši da im u gašenju pomažu i dva Air Tractora.

Sve vatrogasne ekipe iz Čapljine angažovane su na gašenju požara, a ulažu velike napore kako bi vatru stavile pod kontrolu i sprečile njeno dalje širenje. Prema poslednjim informacijama, požar se širi iznad Struga i Gorice prema Docu, gde se intervencija nastavlja.

1/5 Vidi galeriju Požar na ostrvu Vis u Hrvatskoj Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

Kako navodi Čapljinski portal, vatrogasci se suočavaju i sa nedostatkom vozila, zbog čega su zatražili pomoć kolega iz susednih mesta.

Plamen je u pojedinim delovima stigao do kuća, ali je jedna vatrogasna ekipa u Crnićima uspela da spreči veću štetu.

Na hrvatskoj strani granice, prema dosadašnjim informacijama, naselja i poljoprivredne površine nisu ugroženi.