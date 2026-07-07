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Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Ranka Marjanovića (41), zvanog Arkan, na jedinstvenu kaznu od osam i po godina zatvora zbog razbojništva i krađe, nakon što je odbio žalbu odbrane kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci.

Marjanović je za razbojništvo osuđen na osam godina zatvora, dok je zbog krađe bicikla dobio godinu zatvora. Obe kazne objedinjene su u jedinstvenu kaznu od osam i po godina zatvora.

Tukao žrtvu špicom za bušenje betona

U presudi se navodi da je razbojništvo počinjeno 17. oktobra 2024. godine, oko 3.30, kada je Marjanović došao do barake Đure T. u banjalučkoj Ulici Vase Vidovića. U šupi, pored ulaznih vrata, pronašao je gvozdeni alat - špic namenjen za bušenje betona, dužine oko 30 centimetara, nakon čega je ušao u baraku i spavaću sobu. Prišao je krevetu na kojem je Đuro T. spavao, probudio ga i tražio da mu preda 200 KM (oko 100 evra). Kada je oštećeni rekao da nema novca, Marjanović ga je uhvatio za grudi i bacio na pod, a potom ga špicom za bušenje betona više puta udario u glavu. Nakon toga nastavio ga je udarati štakom po glavi i telu, nanevši mu teške povrede glave, ruku i nogu.

Iz kuće odnio štaku, telefon i brusilicu

Nakon premlaćivanja iz kuće je odnio štaku, mobilni telefon nepoznate marke sa pretplatničkom karticom, kao i brusilicu boš.

Drugom tačkom optužnice terete ga da je 10. septembra 2024. godine u Vlašićkoj ulici u Banjaluci ukrao bicikl fat bajk iz dvorišta kuće T.K.

Višestruki prestupnik

Marjanović je poznat kao višestruki prestupnik. U aprilu 2006. godine osuđen je na devet godina zatvora zbog ubistva komšije Stojana Milakovića (55), kojeg je 24 puta izbo nožem po grudima, stomaku i rukama. Zločin se dogodio na seoskom putu u Kmećanima, a motiv je bilo koristoljublje, jer je žrtvi iz džepa ukrao 54 KM.

Uz kaznu zatvora tada mu je izrečena i mera obaveznog psihijatrijskog lečenja.