Slušaj vest

Vrhovni sud Republike Srpske pravosnažno je osudio Ranka Marjanovića (41), zvanog Arkan, na jedinstvenu kaznu od osam i po godina zatvora zbog razbojništva i krađe, nakon što je odbio žalbu odbrane kao neosnovanu i potvrdio prvostepenu presudu Okružnog suda u Banjaluci.

Marjanović je za razbojništvo osuđen na osam godina zatvora, dok je zbog krađe bicikla dobio godinu zatvora. Obe kazne objedinjene su u jedinstvenu kaznu od osam i po godina zatvora.

Tukao žrtvu špicom za bušenje betona

U presudi se navodi da je razbojništvo počinjeno 17. oktobra 2024. godine, oko 3.30, kada je Marjanović došao do barake Đure T. u banjalučkoj Ulici Vase Vidovića. U šupi, pored ulaznih vrata, pronašao je gvozdeni alat - špic namenjen za bušenje betona, dužine oko 30 centimetara, nakon čega je ušao u baraku i spavaću sobu. Prišao je krevetu na kojem je Đuro T. spavao, probudio ga i tražio da mu preda 200 KM (oko 100 evra). Kada je oštećeni rekao da nema novca, Marjanović ga je uhvatio za grudi i bacio na pod, a potom ga špicom za bušenje betona više puta udario u glavu. Nakon toga nastavio ga je udarati štakom po glavi i telu, nanevši mu teške povrede glave, ruku i nogu.

Iz kuće odnio štaku, telefon i brusilicu

Nakon premlaćivanja iz kuće je odnio štaku, mobilni telefon nepoznate marke sa pretplatničkom karticom, kao i brusilicu boš.

Drugom tačkom optužnice terete ga da je 10. septembra 2024. godine u Vlašićkoj ulici u Banjaluci ukrao bicikl fat bajk iz dvorišta kuće T.K.

Višestruki prestupnik

Marjanović je poznat kao višestruki prestupnik. U aprilu 2006. godine osuđen je na devet godina zatvora zbog ubistva komšije Stojana Milakovića (55), kojeg je 24 puta izbo nožem po grudima, stomaku i rukama. Zločin se dogodio na seoskom putu u Kmećanima, a motiv je bilo koristoljublje, jer je žrtvi iz džepa ukrao 54 KM.

Uz kaznu zatvora tada mu je izrečena i mera obaveznog psihijatrijskog lečenja.

U žižu javnosti ponovo je dospeo u martu 2017. godine, kada je pijan skočio u prazan bazen i zadobio teške povrede glave. Kasnije je hapšen u policijskoj akciji "Stočar" zbog sumnje da je krao sitnu stoku i vrednije predmete na seoskim imanjima.

Kurir.rs/Atv

Ne propustiteBosna i HercegovinaVATRENA STIHIJA IZ HRVATSKE PROŠIRILA SE U BiH Dramatično stanje kod Čapljine, vatra opasno preti kućama
indi05 EPA Achilleas Chiras.jpg
Bosna i Hercegovina"BIĆEŠ MOJA ILI NIČIJA" Monstrum iz Mostara tukao, jurio, pa u toaletu restorana brutalno ubio Aldinu - počelo suđenje, preti mu 45 godina robije
Untitled-1.jpg
Bosna i Hercegovina"GOVORIO JE DA IMA DA MI KAŽE NEŠTO VAŽNO, SAMO JEDNA OSOBA NIJE IŠLA NA POLIGRAF" Bojan nestao po izlasku iz kafane, sestra očajna: "Godinama ništa ne znamo"
images_2026_07_affc4246-1beb-4567-861d-555638ea422a_900x492 copy.jpg
Bosna i HercegovinaŠOKANTNO OTKRIĆE U SARAJEVU: Evo šta su radnici pronašli, odmah obaveštena policija
shutterstock_2285488797.jpg