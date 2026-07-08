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Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv R.I. (73) iz Nevesinja zbog sumnje da je u selu Donji Drežanj otrovao pašnjak i stočnu hranu V.I. usled čega su oštećenom uginule dve krave i uništena stočna hrana vredna 16.000 KM.

ATV prenosi da je optuženom na teret stavljeno da je počinio produženo krivično delo zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja.

Prema optužnici R.I. je u noći između 22. i 23. septembra 2025. godine posuo toksičnu supstancu ”bendiokard” (insekticid) posuo po silaži pripremljenoj za prehranu domaćih životinja vlasništvo V.I.

Time je oštećenom pričinjena šteta od oko 16.000 KM jer je morao da uništi silažu.

Foto: Shutterstock

U drugoj tački optužnice navodi se da je R.I. 15. decembra 2025. godine po pašnjaku V.I. posuo materiju ”karbofuran” (pesticid).

Oštećeni je na taj pašnjak na ispašu izveo dve krave i tele. Nakon konzumacije obje krave su uginule, dok je tele spaseno uz pomoć veterinara.