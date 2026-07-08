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Dan kada je pukla prva "Nevesinjska puška"nije bio čin agresije, niti želja za osvajanjem tuđih teritorija, već otpor potlačenog čoveka, hercegovačkog domaćina koji je branio svoje pravo na goli život, na svoje ime, veru, kućni prag i ustanak protiv tiranije otomanskog carstva nad hrišćanima, istakao je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

Povodom 151 godine od ustanka u Hercegovini, 9. jula 1857. godine u selu Krekovi kod Nevesinja, Dodik je rekao da je "Nevesinjska puška" postala simbol otpora, nepokornosti i odlučnosti srpskog naroda da se sloboda brani bez obzira na cenu.

"To nije samo istorijska činjenica, već zavet predaka i trajna opomena da se sloboda nikada ne podrazumeva. Ustanak u Krekovima svedoči o snazi srpskog naroda koji je, uprkos velikim stradanjima i iskušenjima, sačuvao svoj identitet, veru, tradiciju i dostojanstvo", istakao je Dodik i naglasio:

"Danas, vek i po kasnije, s dubokim poštovanjem odajemo počast hercegovačkim ustanicima čija je žrtva ostavila neizbrisiv trag u istoriji. Njihov podvig, hrabrost i odlučnost obavezuje nas da čuvamo istorijsko pamćenje, njegujemo kulturu sećanja i prenosimo istinu budućim generacijama".

Ako pogledamo u prošlost, kaže on, videćemo jednu veliku, istorijsku istinu koju niko ne može pobiti a to je da Srbi nikada nisu bili osvajači, okupatori, tirani, nikada nisu napadali druge narode, nisu prelazili tuđe granice da bi nekoga pokorili, da bi otimali tuđe, već su samo branili svoje - hrabro, ponosno i dostojanstveno.

"Sve naše borbe, ratovi i svi naši ustanci bili su isključivo odbrambeni. Naša jedina 'krivica' kroz vekove bila je to što nikada nismo prodali veru za večeru, što smo čuvali hrišćanstvo i veru pravoslavnu, dok su razne imperije kidisale na nas, na naše ime, svetinje i imanja", istakao je Dodik.

On je naveo da je i "Nevesinjska puška" bila iznuda i granica posljednje odbrane srpske zemlje, hrišćanske vere i srpskog ognjišta od otomanskog okupatora, jer kako Srbi nisu tirani i okupatori, tako nisu ni narod koji trpi teror, nepravdu, stranu čizmu, ponižavanje i ugnjetavanje.

Podsetio je da je srpski narod podneo najveću žrtvu kroz vekove, ali nikada nije saginjao glavu, aplaudirao i bacao cveće pred okupacionom čizmom, već je uvek bio na strani pobednika, pravde i istine.

Foto: Marko Karović, Privatna Arhiva

"Kada smo se borili 1857, pa 1882. godine u Uloškom ustanku uvijek smo se branili od nasrtaja okupatora, kao i 1914. i 1941. kada je Srbin ponovo bio prisiljen da uzme oružje u ruke kako bi zaštitio svoj narod od biološkog uništenja, genocida i fašističkog terora. I u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu, srpski vojnik je stao na branik svojih sela i gradova, čuvajući Republiku Srpsku kao jedini garant da se stratišta, jame, logori i klanice za Srbe iz prošlosti više nikada ne ponove", naveo je Dodik.

On je naveo da je srpska vojnička tradicija duboko utkana u hrišćanski moral i kodeks časti koji nalaže da se neprijatelj pobeđuje na bojnom polju, nikada mučki i kukavički za slavskim stolom, s leđa, na kućnom pragu, u kolijevci, jer se svetinje, zarobljenici, žene i deca ne diraju.

"Braneći svoje Srbi su često branili i civilizacijske vrednosti cijele Evrope, plaćajući slobodu najskupljom mogućom cijenom – milionima ljudskih života. Danas, kada živimo u slobodi, dužni smo da ovu istinu glasno izgovaramo, da ne ćutimo, kao što je ćutala komunistička vlast koja je pod plaštom takozvanog bratstva i jedinstva skrivala zločine i teror nad Srbima. Ne smijemo dozvoliti da nam oni koji su kroz istoriju bili okupatori i zločinci danas pišu udžbenike i mijenjaju uloge žrtve i dželata. Zato je i sećanje na 'Nevesinjsku pušku' naš štit protiv zaborava i istorijskog revizionizma", kazao je Dodik.

Foto: Privatna Arhiva

On je naglasio da srpski narod danas ne drži oružje u ruci, jer zna veoma dobro šta je rat i jedino što je uvijek želio jeste mir, stabilnost i napredak za generacije koje dolaze.

"Nikada se nismo kockali sa mirom i prodavali ga za neke svoje ciljeve kao što su to radili drugi da bi nanijeli bol, nesreću i nestanak drugog naroda. I danas smo odlučni da čuvamo ono što su nam preci ostavili. Naše današnje oružje su znanje, rad, razvoj, napredak i ponos sa kojim izgovaramo ime naše otadžbine", poručio je Dodik.

Istakao je da je Republika Srpska, stvorena u miru, odbranjena u ratu, čuva stabilnošću, prospertitetom i borbom za bolji život svakog deteta, mladih, studenata, roditelja, penzionera i porodice u celini.

On je ukazao da je Republika Srpska jedini garant opstanka srpskog naroda, njegova odbrana dostojanstva i direktni nasljednik zavetne misli koja je pukla iz nevesinjskih pušaka.

Foto: Privatna Arhiva

"Čuvajući Srpsku, mi ostajemo dostojni svojih predaka u obavezi pred svojom decom i budućim pokoljenjima. Sloboda i autonomija srpskog naroda zapadno od Drine nisu i neće biti predmet političke trgovine niti se mogu izbrisati nečijim dekretima. U tome svi politički subjekti moraju da bude odgovorni i jedinstveni. Nažalost, to jedinstveno se teško postiže među Srbima i to je naš usud. Sloga i jedinstvo grade kuću, grad i otadžbinu. Svedoci smo da nas je razjedinjenost uvijek skupo koštala, a košta nas i danas", istakao je Dodik za Srnu.

On je rekao da Republika Srpska s ponosom baštini slobodarsku tradiciju srpskog naroda, ističući da narod koji zaboravi svoje hrabre junake i ogromnu žrtvu koju smo podneli rizikuje da izgubi i svoju budućnost.

Foto: Marko Karović

"Zato sa posebnim pijetetom odajemo počast hercegovačkim ustanicima, svesni da njihov zavet obavezuje i nas da čuvamo mir, jačamo naše institucije, negujemo jedinstvo i odlučno štitimo interese Republike Srpske i srpskog naroda. Nevesinjska puška je naš trajni podsetnik da su sloboda, čast i jedinstvo vrednosti koje nemaju alternativu", zaključio je Dodik.

Prva Nevesinjska puška bio je ustanak podignut u mestu Krekovi kod Nevesinja 9. jula 1875. godine protiv otomanske vlasti i ubrzo se proširio na celu BiH, uz podršku Srbije i Crne Gore.

To je vremenom preraslo u srpsko-turski rat. Na Berlinskom kongresu 1878. godine Srbija i Crna Gora dobile su nezavisnost i teritorijalno proširenje, dok je Austrougarska na 30 godina okupirala BiH.