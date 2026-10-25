Centralna izborna komisija BiH potvrdila je rezultate opštih izbora održanih 4. oktobra, prema kojima će u Predsedništvu BiH biti Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović.
Bosna i Hercegovina
"319.705 PUTA HVALA!" Željka Cvijanović se oglasila nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora u BiH!
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Dosadašnja i novoizabrana srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je danas svima koji su za nju glasali na proteklim izborima.
"Sada, kada su prebrojani svi glasovi, ostaje mi samo da kažem - 319.705 puta hvala!", napisala je Cvijanović na društvenoj mreži "Iks".
Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra, a Centralna izborna komisija BiH utvrdila je i objavila rezultate opštih izbora prema kojima će srpski član Predsedništva BiH biti Željka Cvijanović (SNSD), bošnjački Denis Bećirović (SDP) i hrvatski Darijana Filipović (HDZ BiH).
(Kurir.rs/Tanjug)
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