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Dosadašnja i novoizabrana srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović zahvalila je danas svima koji su za nju glasali na proteklim izborima.

"Sada, kada su prebrojani svi glasovi, ostaje mi samo da kažem - 319.705 puta hvala!", napisala je Cvijanović na društvenoj mreži "Iks".

Opšti izbori u BiH održani su 4. oktobra, a Centralna izborna komisija BiH utvrdila je i objavila rezultate opštih izbora prema kojima će srpski član Predsedništva BiH biti Željka Cvijanović (SNSD), bošnjački Denis Bećirović (SDP) i hrvatski Darijana Filipović (HDZ BiH).