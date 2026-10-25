Hrvatska
STRAŠNA TRAGEDIJA KOD ŠIBENIKA! Automobil naleteo na dete, preminulo na licu mesta, policija utvrđuje okolnosti nesreće!
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U Rakovom Selu kod Šibenika danas oko 17.07 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginulo dete. Prema prvim informacijama policije, na dete je naleteo putnički automobil.
Nesreća se dogodila na lokalnom putu, a na lice mesta odmah su upućene sve hitne službe.
Dete je od zadobijenih povreda preminulo na mestu nesreće.
Saobraćaj potpuno obustavljen
U toku je policijski uviđaj kojim rukovodi zamenik županijskog državnog tužioca, a tokom kojeg će biti utvrđene sve okolnosti tragedije.
Zbog obezbeđivanja mesta nesreće i sprovođenja uviđaja, saobraćaj je na toj deonici puta u potpunosti obustavljen.
Više informacija o okolnostima nesreće za sada nije poznato.
(Kurir.rs/Index.hr)
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