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U KBC-u Split jutros je preminula žena rođena 1960. godine, koja se lečila od teških povreda zadobijenih u požaru na području Omiša. Reč je o šestoj žrtvi tog požara.

"U KBC-u Split jutros je preminula pacijentkinja (1960. godište) koja se lečila od teških povreda zadobijenih u požaru na području Omiša. Tokom lečenja preduzete su sve potrebne medicinske mere i postupci intenzivne nege, ali je zbog težine zadobijenih povreda, nažalost, nastupio smrtni ishod. Porodici preminule pacijentkinje izražavamo iskreno saučešće", saopštili su iz KBC-a Split.

Požar na području Omiša izbio je 13. avgusta oko 20 časova u šumskom predelu uz put na području Lokve Rogoznice.

Nošen snažnim vetrom, brzo se proširio preko Stanića prema Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, a zahvatio je područje dugo oko 23 kilometra i široko oko kilometar i po.

Prva žrtva pronađena u Stanićima

Prva žrtva bila je 34-godišnja Dragana Antešević iz Kotor Varoša u Bosni i Hercegovini, koja je na područje Omiša došla da radi tokom turističke sezone.

U trenutku širenja požara nalazila se sa još dve žene, a nakon što su napustile automobil, izgubio joj se svaki trag.

Njeno telo pronađeno je u Maloj Luci na području Stanića, a identitet je naknadno potvrđen obdukcijom i DNK analizom. Jedna od žena koje su bile sa njom teško je povređena.

Druga žrtva bio je penzionisani vatrogasac Drago Lelas, koji je od posledica teških povreda preminuo 28. avgusta u splitskoj bolnici.

Lelas je godinama obavljao rukovodeće funkcije u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Omiš, bio je višestruki dobrovoljni davalac krvi, a dobio je i Nagradu Grada Omiša za životno delo.

Treća žrtva preminula nakon gotovo mesec dana

Treća žrtva bila je 58-godišnja Katica Nikolić, koja je takođe teško povređena u požaru i nakon višenedeljne borbe za život preminula u splitskoj bolnici.

Poznavala je Draganu Antešević i radila na istom području.

## Četvrta žrtva bila je 41-godišnja žena, a peta 60-godišnji muškarac

Četvrta žrtva preminula je 6. oktobra. Reč je o 41-godišnjoj ženi koja je od posledica teških povreda preminula u Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu.

Iz bolnice su saopštili da je pacijentkinja preminula uprkos intenzivnom lečenju i naporima medicinskog tima.

Peta žrtva bio je 60-godišnji muškarac, koji je preminuo 14. oktobra u KBC-u Split.