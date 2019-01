DODIK: Bakir Izetbegović ne može da postavlja uslove Republici Srpskoj, njegova apelacija je osuđena na propast!

Dodik je u emisiji "Ukrštenica" RTRS kazao da Srpska nije zadovoljna položajem u BiH, kao i da je na primeru BiH dokazano da se saživot ne može nametati.

"Republika Srpska je jedinstvena s imenom uspostavljenim kada je i formirana - pre rata s imenom pod kojim je i tokom rata bila deo pregovora, kao što je to bila i 1995. godine kada je uspostavljen mir", rekao je Dodik.

On je naveo da je Republika Srpska svih 12 aneksa Dejtona potpisala kao strana i da postavlja pitanje: "Čak i da se nastavi osporavanje imena koje je u Ustavu, šta je sa drugim aneksima Dejtonskog sporazuma?" "Dakle, to je tipična antidejtonska inicijativa i zato su i reagovali neki stranci", oceio je Dodik.

On je dodao da, iako su stranci reagovali, ne veruje da se u odnosu međunarodne zajednice išta promenilo. Dodik je dodao da se to jeste desilo, čin Bakira Izetbegovića i SDA nazvali bi antidejtonskim. Predsedavajući Predsedništva BiH rekao je da je najava apelacije o preispitivanju imena Republike Srpske pred Ustavnim sudom akt uperen više protiv BiH, nego protiv Srpske koja je na novu političku krizu dala jasan odgovor.

"Nedvosmislen odgovor je naš status, šta god to značilo. To uvek ne mora da znači samo nezavisnost, ali ja ne želim to da isključim. Svi kažu 'Opet se priča o tome'. Ne, to je samo jedna od mogućnosti. Evo mi predlažemo da se vratimo na dejtonske principe Ustava, da organizujemo BiH da bude ustavna, a ne neustavna zajednica", kazao je Dodik.

On je izjave Izetbegovića o diskriminaciji Bošnjaka i Hrvata nazvao neistinama i podsetio da Srpska poštuje Klub Bošnjaka u Domu naroda, iako je taj dom nametnut Srpskoj, naglasivši da od šest najvažnijih funkcija četiri pripadaju Bošnjacima i Hrvatima.

Kurir.rs/Tanjug

Foto RTRS

Kurir

Autor: Kurir