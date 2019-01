DODIK ODGOVARA NA BAKIROVE PROVOKACIJE: Možemo preko noći da uspostavimo kontrolu na granicama!

"RS je podjednako interes i vlasti i opozicije", kazao je Dodik.

"SDA je pokrenuo inicijativu, ali nisam glup. Hoćete da kažete da ih pustim na miru pa jadikujem? Nemamo poverenje u Ustavni sud koji će uvek doneti odluku protiv RS. Ako SDA to želi da uradi, ja ću se zalagati za rigorozne mere zaštite RS. Mi imamo sve napisane zakone da tokom noći uspostavimo kontrolu nad granicama. Samo treba da zakažemo Parlament i mi to možemo doneti", rekao je Dodik.

Na pitanje da li misli da bi Bošnjaci to mirno da gledaju, on je odgovorio "A šta bi uradili?".

Odgovarajući na pitanje da li je razgovarao sa bošnjačkim članom Predsedništva BiH Šafikom Džaferovićem nakon najave apelacije, Dodik je odgovorio potvrdno.

"Da, razgovarali smo. Rekao sam mu 'Šta radiš, jeste li svesni da pokrećete procese koji vama ne idu na ruku'. On tvrdi da je to nešto pravno. Ja stvarno mislim da je to nepotrebno, da to bitno uslovljava odnose i još uvek verujem da se to neće desiti. To je podgrejalo samo vatru u BiH", kazao je Dodik.

Kurir.rs/ Tanjug/ N1

Foto: EPA

Kurir

Autor: Kurir